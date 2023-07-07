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Samsun'da minibüs şarampole devrildi, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Çetin ile Yılmaz, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine, Gök ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. İşte detaylar.

11:27 . 7/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Samsun haberleri: Vezirköprü’de minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

Samsun haberleri: Vezirköprü’de minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

'un Vezirköprü ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Narlısaray Mahallesi'nden ilçe merkezine giden Hüseyin Tanrıverdi (65) yönetimindeki 55 N 9256 plakalı minibüs, Yağınözü mevkisinde şarampole devrildi.

Minibüsteki Şerife İşler (67) ve Ahmet Gümüşay (68) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile Nuri Yılmaz (67), İsmet Kunduz, Mehmet Çetin (69) ve Hakkı Gök (73) ise yaralandı.

Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Çetin ile Yılmaz, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine, Gök ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



#Samsun
#Vezirköprü
#Vezirköprü Devlet Hastanesi
#Narlısaray Mahallesi
42 dakika önce
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