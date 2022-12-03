Samsunspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 16. hafta maçında Samsunspor ile Denizlispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMSUNSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Samsunspor - Denizlispor maçı 3 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

48 MAÇTA BİRBİRLERİNE RAKİP OLDULAR

Samsunspor ile Denizlispor daha önce 48 maçta birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmaların 22’sini Samsunspor, 14’ünü Denizlispor kazandı. İki takım 12 mücadelede ise birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Samsun’da oynanan 24 maçta ise kırmızı-beyazlılar 13, Denizlispor 5 galibiyet aldı. Samsun’daki 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı.