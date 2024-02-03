"31 Mart yerel seçim sandık görevlisi başvuruları başladı mı? Sandık görevlisi başvuru şartları neler, nasıl olunur, nasıl başvuru yapılır?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sandık görevlisi ücretleri 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi gündemde merak edilen konulardan birisi oldu. 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında belediye başkanlığı ve mahalle muhtarlığı için oy kullanılacak. Peki 31 Mart yerel seçim sandık görevlisi başvuruları başladı mı? Sandık görevlisi başvuru şartları neler, nasıl olunur, nasıl başvuru yapılır?

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI 2024 BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sandık görevlisi başvuruları henüz başlamadı. Başvuruların Yüksek Seçim Kurulu (YSK) duyurusu ile başlaması bekleniyor. Başvurular başladığı taktirde haberimiz içerisine eklenecektir.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 31 MART 2024

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi. Buna göre, sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.





Sandık başkanı ve sandık memurunun ücretleri arasında yaklaşık 900 TL'lik fark dikkat çekiyor. Bu fark, sandık başkanının seçim sürecinin başından sonuna kadar sorumluluğun büyük kısmını üstlenmesine bağlanıyor. Bina sorumlusu ise sandık kurulunun çalışması için gerekli olan ortamın hazırlanmasından sorumlu olduğu için diğer görevlilerden daha yüksek bir ücret alıyor.





Sandık kurulu başkanı ➡️ 2947 TL





Memur üye ➡️ 2088 TL





Bina sorumlusu ➡️ 2936 TL

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 31 MART 2024

Seçimde sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi başvuru şartları için seçim kurullarının duyurularını takip etmelidir.





Sandık görevlisi olmak için genel olarak şu şartlar aranmaktadır:





-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,





-18 yaşını doldurmuş olmak,





-Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak





-Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak





Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması beklenmektedir.





İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir. Seçim Sandık Görevlisi başvurusu, ilçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre yapılabilmektedir. Başvurular genellikle seçimden birkaç ay önce açılır. İki çeşit sandık görevlisi vardır. Bunlardan ilki olan sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenir.



