Ramazan ayı iftar ve sahur vakitlerinin yer aldığı Ramazan imsakiyesi Diyanet tarafından yayınlandı. Şanlıurfa ili için sabah ezanı ile sahur vakti de belli oldu. Oruç ibadetini yerine getirecek olanlar sahur saatini tam olarak öğrenmek istiyor. İşte Diyanet'in Şanlıurfa İmsakiyesi ve 4 Mart 2025 sahur vakitleri.
Mübarek üç aylardan Ramazan ayının ilk günleri geride kaldı. Bu gece sahura kalkacak olanlar ezan saatlerini takip ediyor. Şanlıurfa'da yaşayanlar da sahura kaçta kalkacağını ve ezanın tam olarak kaçta okunacağını araştırıyor. İşte Diyanet tarafından yayınlanan Şanlıurfa sahur saati.
ŞANLKIURFA'DA SAHUR SAAT KAÇTA? 4 MART
Sahur yemeğinin dindeki önemi nedir?
Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhari, Savm, 19-20 [1921, 1923]; Müslim, Sıyam, 45-47 [1095-1097]). Resul-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhari, Savm, 20 [1923]; Müslim, Sıyam, 45 [1095]) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, Müslümanların orucu ile Ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyam, 46 [1096]). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kasani, Bedai’, 2/105). Alimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (ez-Zariyat, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.
Ramazan’da oruçlu iken gündüzü uyuyarak geçirmenin oruca zararı var mıdır?
Orucun sahih/geçerli olması için “oruç tutmaya niyet etmiş ve orucu bozacak şeylerden kaçınmış olmak” şarttır. Gündüzleri az veya çok uyumak, orucun sıhhatine zarar vermez. Bununla birlikte orucun vereceği sıkıntılardan uzak kalmak ve onları hissetmemek kastıyla, gerekli olmadığı hâlde Ramazan günlerinde uzun süreli uyumanın, orucun hikmetiyle bağdaşmayacağı da unutulmamalıdır.