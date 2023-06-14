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Bucaspor 1928 şampiyonluk için sahada

Türkiye 2. Lig Play-off finalinde Şanlıurfaspor ve Bucaspor 1928 karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Zorbay Küçük düdük çalacak. Tek maç üzerinden oynanacak finalde 90 dakikayı galip tamamlayan takım Play-Off şampiyonu olarak Spor Toto 1. Lig'e yükselecek. Peki Şanlıurfaspor - Bucaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç kadrosu, muhtemel 11’ler ve maç yayın bilgisi.

11:26 . 14/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Şanlıurfaspor - Bucaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Şanlıurfaspor - Bucaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

TFF 2'nci Lig'de Play-Off finaline kalan Bucaspor 1928, yarın tarihi maça çıkacak. Sarı-lacivertliler Spor Toto 1'inci Lig'e yükselebilmek için Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek.

ŞANLIURFASPOR - BUCASPOR 1928 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

TFF 2. Lig Play-Off finali Şanlıurfaspor - Bucaspor 15 Haziran Perşembe saat 19.00’da başlayacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.

ŞANLIURFASPOR - BUCASPOR 1928 MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

ŞANLIURFASPOR

45 Aydın Bağ

21 Seyit Gazanfer

27 Mehmet Yiğit

93 Barış Gök

6 Feyyaz Belen

7 Alpay Koçaklı

8 Cumali Bişi

18 Erkam Develi

66 Mehmet Alp Kurt

74 Mert Çapar

9 Kemal Rüzgar

BUCASPOR 1928

77 Kıvanç Küçükkarış

3 Abdullah Balıkuv

5 Onur Özcan

37 Erhan Kartal

61 Saruhan Fındıkçı

24 Furkan Çil

89 Erhan Çelenk

7 Berke Bıyık

96 Çağrı Giritlioğlu

99 Mehmet Fuat Gölbaşı

6 Ahmet Aslan

BUCASPOR ŞAMPİYONLUK SAHAYA ÇIKACAK

Son olarak 2014-2015 sezonunda ilçeyi Bucaspor takımı 1'inci Lig'de temsil etmişti. Yaşanan maddi krizler nedeniyle art arda küme düşen Bucaspor, Bölgesel Amatör Lig'e kadar gerilemiş, ardından Tirespor'un yarışmacı haklarını alan Başkan Cihan Aktaş, Bucaspor 1928 kulübünü kurmuştu.

2 sezon önce 2020-2021'de 3'üncü Lig'de Play-Off finali oynayıp kupayı kazanan Bucaspor 1928 2'nci Lig'e yükseldi. Bu senede de son ana kadar şampiyonluğu kovalayan Bucaspor 1928, zirveyi Kocaelispor'a kaptırdı. Ligi ikinci sırada bitiren İzmir ekibi direkt grup Play-Off finaline çıkıp İskenderunspor'u eledi.

KARAFIRTINALAR: HAK ETTİĞİMİZ YERE GELECEĞİZ

Bucaspor'un başında 2012-2013 sezonunda 1'inci Lig'de Play-Off yarı finali oynayan teknik direktör Sait Karafırtınalar, sarı-lacivertli takımının başında bu kez 2'nci Lig finaline yükseldi. Bu sezon göreve 23'üncü haftada gelen deneyimli teknik adam, tarihi maçı kazanıp hak ettikleri yere gelceklerini ifade etti.

Şanlıurfaspor'un da güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Karafırtınalar, "Hepimizde heyecan dorukta. Çok iyi hazırlandık ve inancımız çok yüksek. Bu camiayı layık olduğu yere getirmek için hepimiz alnımızın son terine kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Beyaz Grup'ta normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Şanlıurfaspor da Bucaspor 1928 gibi direkt grup finaline kaldı. Şanlıurfaspor, Anagold24 Erzincanspor'u eleyip Bucaspor 1928'in rakibi oldu.




#Bucaspor 1928
#Şanlıurfaspor
#Türkiye 2. Lig
#Spor Toto 1. Lig
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