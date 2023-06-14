Şanlıurfaspor - Bucaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bucaspor'un başında 2012-2013 sezonunda 1'inci Lig'de Play-Off yarı finali oynayan teknik direktör Sait Karafırtınalar, sarı-lacivertli takımının başında bu kez 2'nci Lig finaline yükseldi. Bu sezon göreve 23'üncü haftada gelen deneyimli teknik adam, tarihi maçı kazanıp hak ettikleri yere gelceklerini ifade etti.

Şanlıurfaspor'un da güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Karafırtınalar, "Hepimizde heyecan dorukta. Çok iyi hazırlandık ve inancımız çok yüksek. Bu camiayı layık olduğu yere getirmek için hepimiz alnımızın son terine kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.