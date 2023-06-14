Şanlıurfaspor - Bucaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
TFF 2'nci Lig'de Play-Off finaline kalan Bucaspor 1928, yarın tarihi maça çıkacak. Sarı-lacivertliler Spor Toto 1'inci Lig'e yükselebilmek için Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek.
ŞANLIURFASPOR - BUCASPOR 1928 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
TFF 2. Lig Play-Off finali Şanlıurfaspor - Bucaspor 15 Haziran Perşembe saat 19.00’da başlayacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.
ŞANLIURFASPOR - BUCASPOR 1928 MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
ŞANLIURFASPOR
45 Aydın Bağ
21 Seyit Gazanfer
27 Mehmet Yiğit
93 Barış Gök
6 Feyyaz Belen
7 Alpay Koçaklı
8 Cumali Bişi
18 Erkam Develi
66 Mehmet Alp Kurt
74 Mert Çapar
9 Kemal Rüzgar
BUCASPOR 1928
77 Kıvanç Küçükkarış
3 Abdullah Balıkuv
5 Onur Özcan
37 Erhan Kartal
61 Saruhan Fındıkçı
24 Furkan Çil
89 Erhan Çelenk
7 Berke Bıyık
96 Çağrı Giritlioğlu
99 Mehmet Fuat Gölbaşı
6 Ahmet Aslan
BUCASPOR ŞAMPİYONLUK SAHAYA ÇIKACAK
Son olarak 2014-2015 sezonunda ilçeyi Bucaspor takımı 1'inci Lig'de temsil etmişti. Yaşanan maddi krizler nedeniyle art arda küme düşen Bucaspor, Bölgesel Amatör Lig'e kadar gerilemiş, ardından Tirespor'un yarışmacı haklarını alan Başkan Cihan Aktaş, Bucaspor 1928 kulübünü kurmuştu.
2 sezon önce 2020-2021'de 3'üncü Lig'de Play-Off finali oynayıp kupayı kazanan Bucaspor 1928 2'nci Lig'e yükseldi. Bu senede de son ana kadar şampiyonluğu kovalayan Bucaspor 1928, zirveyi Kocaelispor'a kaptırdı. Ligi ikinci sırada bitiren İzmir ekibi direkt grup Play-Off finaline çıkıp İskenderunspor'u eledi.
KARAFIRTINALAR: HAK ETTİĞİMİZ YERE GELECEĞİZ
Bucaspor'un başında 2012-2013 sezonunda 1'inci Lig'de Play-Off yarı finali oynayan teknik direktör Sait Karafırtınalar, sarı-lacivertli takımının başında bu kez 2'nci Lig finaline yükseldi. Bu sezon göreve 23'üncü haftada gelen deneyimli teknik adam, tarihi maçı kazanıp hak ettikleri yere gelceklerini ifade etti.
Şanlıurfaspor'un da güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Karafırtınalar, "Hepimizde heyecan dorukta. Çok iyi hazırlandık ve inancımız çok yüksek. Bu camiayı layık olduğu yere getirmek için hepimiz alnımızın son terine kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.
Beyaz Grup'ta normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Şanlıurfaspor da Bucaspor 1928 gibi direkt grup finaline kaldı. Şanlıurfaspor, Anagold24 Erzincanspor'u eleyip Bucaspor 1928'in rakibi oldu.