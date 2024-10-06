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Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı eleme sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı eleme sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

10:406/10/2024, Pazar
G: 6/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı eleme sınavı soru ve cevapları
Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı eleme sınavı soru ve cevapları

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2024-Sayıştay Eleme) 6 Ekim Pazar günü Ankara'da yapıldı. 10.15'te başlayan sınavda, adaylara Genel Yetenek Testi, Genel Kültür Testi ve Alan Bilgisi Testleri uygulandı. Peki Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS 2024 Sayıştay denetçi yardımcısı eleme sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF TAMAMI İNDİR ÖSYM linki.

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2024-Sayıştay Eleme) 6 Ekim Pazar günü Ankara'da gerçekleştirildi. Adaylara Genel Yetenek Testi, Genel Kültür Testi ve Alan Bilgisi Testleri uygulandı. Genel Yetenek Testi 35 sorudan, Genel Kültür Testi 10 sorudan, Alan Bilgisi Testleri 15’er sorudan oluştu. Adaylara 140 dakika cevaplama süresi verildi. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabildi.

Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı eleme sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

2024 Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı eleme sınavı Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının sınav sonrası aynı gün paylaşılması bekleniyor.

Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı eleme sınavı sınavına ilişkin soru ve cevapları ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir.

Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı eleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı eleme sınavı sonuçları ise 31 Ekim'de açıklanacak.

#Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı eleme sınavı
#Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı eleme sınavı soruları
#ÖSYM

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