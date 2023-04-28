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Seçim

20 bin AK Partili geri döndü

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sayılı günler kala partiler çalışmalarına hız verdi. AK Parti İstanbul İl Teşkilatı’nın kurduğu “Birlik Çalışma Grubu” ile artık aktif görevde olmayan 20 bin parti mensubu göreve geri döndü.

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:00 . 28/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
AK Parti 'Birlik Çalışma Grubu'

AK Parti 'Birlik Çalışma Grubu'


14 Mayıs seçimine günler kala partiler çalışmalarına hız verdi. AK Parti de hem İstanbul hem de tüm Türkiye’deki teşkilatlarıyla seçim için yoğun mesai harcıyor. Teşkilatlar ayrıca artık görevde olmayan parti mensupları da için özel çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda AK Parti İstanbul İl Teşkilatı’nın kurduğu “Birlik Çalışma Grubu” ile artık aktif görevde olmayan 20 bin parti mensubu göreve geri döndü.

Çağrımız karşılık buldu

Yeni Şafak’a konuşan AK Parti İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Avukat Ömer Faruk Kalaycı, “Birlik Çalışma Grubu’nun tek bir görevi var, şu an aktif görevde olmayan, daha önce ilçe başkanlığı yapmış, milletvekilliği yapmış, belediye başkanlığı yapmış, mahalle başkanlığı yapmış, sandıkta görev almış ne kadar dostumuz varsa bunların hepsine ulaşmak ve onları göreve davet etmek. Artık kırgınlığın, küskünlüğün yeri ve zamanı olmadığını hatırlatmak, güç birliğinin öneminden bahsetmek. Bu çalışmalarla yaklaşık 20 bin kişi bu çalışmalarımız sayesinde geri döndü” diye konuştu.

Kırgınlığın zamanı değil

Teşkilattaki görevinden ayrılan Muhsin Güney kırgınlığın zamanı olmadığını belirterek, gönüllü olarak çalışmaya başlayanlardan biri. Güney, “Bu seçim, asrın seçimi ve aslında Türkiye’nin seçimi değil. Bu seçimi hak ile batıl seçimine çevirdiler. Tüm dünya bu seçimle yakinen ilgileniyorsa, demek ki bu seçim Türkiye’nin seçimi değil. Böyle bir seçim sürecinde de dargınlıkmış, küskünlükmüş, enerjimizi kendi içimizde harcamaya gerek yok” diye belirtti.

#AK Parti
#Seçim
#İstanbul
#Ömer Faruk Kalaycı
#Birlik Çalışma Grubu
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