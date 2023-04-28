20 bin AK Partili geri döndü





14 Mayıs seçimine günler kala partiler çalışmalarına hız verdi. AK Parti de hem İstanbul hem de tüm Türkiye’deki teşkilatlarıyla seçim için yoğun mesai harcıyor. Teşkilatlar ayrıca artık görevde olmayan parti mensupları da için özel çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda AK Parti İstanbul İl Teşkilatı’nın kurduğu “Birlik Çalışma Grubu” ile artık aktif görevde olmayan 20 bin parti mensubu göreve geri döndü.

Çağrımız karşılık buldu

Yeni Şafak’a konuşan AK Parti İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Avukat Ömer Faruk Kalaycı, “Birlik Çalışma Grubu’nun tek bir görevi var, şu an aktif görevde olmayan, daha önce ilçe başkanlığı yapmış, milletvekilliği yapmış, belediye başkanlığı yapmış, mahalle başkanlığı yapmış, sandıkta görev almış ne kadar dostumuz varsa bunların hepsine ulaşmak ve onları göreve davet etmek. Artık kırgınlığın, küskünlüğün yeri ve zamanı olmadığını hatırlatmak, güç birliğinin öneminden bahsetmek. Bu çalışmalarla yaklaşık 20 bin kişi bu çalışmalarımız sayesinde geri döndü” diye konuştu.

Kırgınlığın zamanı değil