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2018 CUMHURBAŞKANLIĞI VE GENEL SEÇİMİ

Anavatan Partisi'nden Cumhur İttifakı'nı destek kararı

Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek

Anavatan Partisi, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerinde AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu ve BBP'nin de AK Parti listelerinden gireceği Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı.

Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli

AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek geldi.

Anavatan Partisi, 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı.

Büyük Birlik Partisi de ittifakı destekleyeceğini duyurmuştu.

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