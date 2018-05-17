Anavatan Partisi'nden Cumhur İttifakı'nı destek kararı Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek Anavatan Partisi, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerinde AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu ve BBP'nin de AK Parti listelerinden gireceği Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı.

17 Mayıs 2018, 11:53 Son Güncelleme: 17 Mayıs 2018, 13:09 Yeni Şafak