AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek geldi.
Anavatan Partisi, 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı.
Büyük Birlik Partisi de ittifakı destekleyeceğini duyurmuştu.
AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek geldi.
Anavatan Partisi, 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı.
Büyük Birlik Partisi de ittifakı destekleyeceğini duyurmuştu.
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