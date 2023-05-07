Engelli olduğumuzu unuttuk

Seçime 1 hafta kala partilerin çalışmaları sürüyor. AK Parti teşkilatında engelliler de sahada. Kartal ilçe teşkilatından 53 yaşındaki Mevlüt Ceylan, görme engelli olmasına rağmen kapı kapı dolaşıp AK Parti’nin 21 yılda yaptığı icraatları anlatıyor. Ceylan, kendisi gibi görme engelli olan AK Parti İstanbul 1’inci Bölge 25’inci sıra Milletvekili Adayı Avukat Cemal Donat ile Üsküdar’da down sendromluların çalıştığı Tebessüm Kafe’de bir araya geldi. Donat, “Engelliliği doğum ve evlilik öncesinde engelleyecek bir sistem kurmak, engelleyemediğimiz noktada ise aileye en iyi desteği vermek istiyoruz” dedi. Ceylan ise şunları söyledi: “Erdoğan bize engelli olduğumuzu unutturdu, hayatımızı kolaylaştırdı. Diğer ittifaklara güvenimiz yok. Onlar varken muhatap bulamıyorduk.”