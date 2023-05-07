Kaset varsa savcıya git

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ.
Şanlıurfa’dan AK Parti milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kentteki televizyon, gazete ve haber ajanslarının muhabirleriyle bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bozdağ, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Benimle ilgili kaset çıkabilir” açıklamasını değerlendirdi. CHP’nin şimdiden ön almaya çalıştığını söyleyen Bozdağ, Kılıçdaroğlu’na seslenerek, “Eğer kendisine bir tehdit, şantaj varsa cumhuriyet savcılıklarına lütfen müracaat etsin” dedi.
Çıkınca kıyamet kopacak
Bozdağ, şunları kaydetti: “Kılıçdaroğlu, ‘Benimle ilgili kaset var, çıkabilir, aman inanmayın.’ Biz nereden bilelim seninle ilgili kaset var mı, yok mu? O zaman bu kaset var ve bunlar biliyorlar. Böyle bir kaset var ki anlaşılan, çıkınca kıyamet kopacak. Şimdiden ön alıyorlar, ‘Aman inanmayın.’ Böyle bir kaset var mı, yok mu? Varsa siz nereden biliyorsunuz? Sizi tehdit mi ettiler, şantaj mı yaptılar? Onu da bilmiyoruz. Çağrı yapıyorum, Sayın Kılıçdaroğlu’na eğer kendisine bir tehdit, şantaj varsa Cumhuriyet savcılıklarına lütfen müracaat etsin.
Şantaj varsa suç duyurusunda bulun
‘Beni tehdit ediyorlar, bana dönük şantaj yapıyorlar.’ diye şikayette bulunsun. Adli süreçler başlatılsın. Seçim yaklaştıkça, manipülasyonlar artıyor. ‘Bana şu olacak, bu olacak’, daha öncelerde ‘Suikastlar olacak’, hiçbiri olmadı. Bütün bunların hepsi algı operasyonunun parçası da olabilir. Böyle görüşme var mı, yok mu, kimlerle görüştü? Biz bilmiyoruz ama belki olabilir. Yansımasından endişe ediyor olabilir. Sizin hakkınızda böyle bir olay varsa, şüphelendiğiniz bir şeyler varsa, size dönük tehdit, şantaj varsa lütfen cumhuriyet savcılıklarına müracaat edin, sizi hukuk korusun.”