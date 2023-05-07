|
Seçim

Kaset varsa savcıya git

Adalet Bakanı Bozdağ, Kılıçdaroğlu’nun "Benimle ilgili kaset var, her an çıkabilir, aman ha inanmayın" sözlerini ön alma çabası olarak nitelendirdi. “Çıkınca kıyamet kopacak, şimdiden ön alıyorlar” diyen Bozdağ, Kılıçdaroğlu’na kaset yoluyla bir tehdit veya şantaj varsa savcılıklara müracaat etme çağrısında bulundu. 17-25 Aralık için deep fake itirafı yapan Kılıçdaroğlu’nun o kayıtları bile isteye TBMM’de dinlettiğini hatırlatan Bozdağ, “Cumhurbaşkanımız ve ailesinden özür dilesin” çağrısında bulundu.

04:00 . 7/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ.

Şanlıurfa’dan AK Parti milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kentteki televizyon, gazete ve haber ajanslarının muhabirleriyle bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bozdağ, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Benimle ilgili kaset çıkabilir” açıklamasını değerlendirdi. CHP’nin şimdiden ön almaya çalıştığını söyleyen Bozdağ, Kılıçdaroğlu’na seslenerek, “Eğer kendisine bir tehdit, şantaj varsa cumhuriyet savcılıklarına lütfen müracaat etsin” dedi.

Çıkınca kıyamet kopacak

Bozdağ, şunları kaydetti: “Kılıçdaroğlu, ‘Benimle ilgili kaset var, çıkabilir, aman inanmayın.’ Biz nereden bilelim seninle ilgili kaset var mı, yok mu? O zaman bu kaset var ve bunlar biliyorlar. Böyle bir kaset var ki anlaşılan, çıkınca kıyamet kopacak. Şimdiden ön alıyorlar, ‘Aman inanmayın.’ Böyle bir kaset var mı, yok mu? Varsa siz nereden biliyorsunuz? Sizi tehdit mi ettiler, şantaj mı yaptılar? Onu da bilmiyoruz. Çağrı yapıyorum, Sayın Kılıçdaroğlu’na eğer kendisine bir tehdit, şantaj varsa Cumhuriyet savcılıklarına lütfen müracaat etsin.

Şantaj varsa suç duyurusunda bulun

‘Beni tehdit ediyorlar, bana dönük şantaj yapıyorlar.’ diye şikayette bulunsun. Adli süreçler başlatılsın. Seçim yaklaştıkça, manipülasyonlar artıyor. ‘Bana şu olacak, bu olacak’, daha öncelerde ‘Suikastlar olacak’, hiçbiri olmadı. Bütün bunların hepsi algı operasyonunun parçası da olabilir. Böyle görüşme var mı, yok mu, kimlerle görüştü? Biz bilmiyoruz ama belki olabilir. Yansımasından endişe ediyor olabilir. Sizin hakkınızda böyle bir olay varsa, şüphelendiğiniz bir şeyler varsa, size dönük tehdit, şantaj varsa lütfen cumhuriyet savcılıklarına müracaat edin, sizi hukuk korusun.”



#Bekir Bozdağ
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Kaset
#Deep Fake
17 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.