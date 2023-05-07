Kaset varsa savcıya git

Bozdağ, şunları kaydetti: “Kılıçdaroğlu, ‘Benimle ilgili kaset var, çıkabilir, aman inanmayın.’ Biz nereden bilelim seninle ilgili kaset var mı, yok mu? O zaman bu kaset var ve bunlar biliyorlar. Böyle bir kaset var ki anlaşılan, çıkınca kıyamet kopacak. Şimdiden ön alıyorlar, ‘Aman inanmayın.’ Böyle bir kaset var mı, yok mu? Varsa siz nereden biliyorsunuz? Sizi tehdit mi ettiler, şantaj mı yaptılar? Onu da bilmiyoruz. Çağrı yapıyorum, Sayın Kılıçdaroğlu’na eğer kendisine bir tehdit, şantaj varsa Cumhuriyet savcılıklarına lütfen müracaat etsin.