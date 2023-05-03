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Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde yaşanan skandal olayların ardı arkası kesilmiyor: HDP yandaşları Türk barağını yere atıp üzerine bastı

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP flamaları altında konuşma yaptığı Van mitinginde yaşanan skandal olayların ardı arkası kesilmiyor. Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için mitinge gelen HDP'lilerin çektiği videoda Türk bayrağını yere atıp üzerine ayaklarıyla bastığı görülüyor. Kılıçdaroğlu'nun terörle iltisaklı olduğu için görevden alınan belediye başkanlarına arka çıkan konuşmalar yaptığı mitinge, Yedili Masa'nın adayını desteklemek için gelen bir grup HDP'linin "Dişe diş kana kan" diyerek PKK elebaşı Öcalan lehine slogan attıkları görülmüştü.

19:12 . 3/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde Türk Bayrağına bastılar.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde Türk Bayrağına bastılar.

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van'da düzenlediği mitingde skandal görüntüler ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun terör bağlantısı olanlara "
kardeşim
" diye seslendiği miting meydanında HDP destekçilerinin Türk bayraklarını yere atıp üzerine ayaklarıyla bastığı anları kayda adlığı görünüyor.

Türk bayrağına hakaret edilirken HDP flaması altında konuştu

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van mitinginde Türk bayrağına hakaret edilirken gerçekleştirdiği konuşmada terör iltisaklı oldukları için görevden alınan belediye başkanlarına arka çıkarak, "
Kayyumları kaldıracağız
" demişti.

Van'da Öcalan'a özgürlük de istendi

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin flamaları altında konuşma yapan Kılıçdaroğlu'na destek için alana gelenlerin "
Dişe diş kana kan
" diyerek teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attıkları görülmüştü.

#Kemal Kılıçdaroğlu
#Van Mitingi
#Türk Bayrağı
#HDP
#Yedili Masa
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