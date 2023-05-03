Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde yaşanan skandal olayların ardı arkası kesilmiyor: HDP yandaşları Türk barağını yere atıp üzerine bastı

Seçim gezileri kapsamında Doğu Anadolu Bölgesi'ne giden CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da HDP'nin flamaları altında konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada PKK iltisakları nedeniyle belediyeden çıkarılanlara söz verdi. Terör bağlantısı olanlara “kardeşim” diyen Kılıçdaroğlu, “Onların tamamını görevlerine iade edeceğim” ifadelerini kullandı.