Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde yaşanan skandal olayların ardı arkası kesilmiyor: HDP yandaşları Türk barağını yere atıp üzerine bastı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde Türk Bayrağına bastılar.
CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van'da düzenlediği mitingde skandal görüntüler ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun terör bağlantısı olanlara "
kardeşim
" diye seslendiği miting meydanında HDP destekçilerinin Türk bayraklarını yere atıp üzerine ayaklarıyla bastığı anları kayda adlığı görünüyor.
Türk bayrağına hakaret edilirken HDP flaması altında konuştu
Türk bayrağına hakaret edilirken HDP flaması altında konuştu
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van mitinginde Türk bayrağına hakaret edilirken gerçekleştirdiği konuşmada terör iltisaklı oldukları için görevden alınan belediye başkanlarına arka çıkarak, "
Kayyumları kaldıracağız
" demişti.
Van'da Öcalan'a özgürlük de istendi
Van'da Öcalan'a özgürlük de istendi
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin flamaları altında konuşma yapan Kılıçdaroğlu'na destek için alana gelenlerin "
Dişe diş kana kan
" diyerek teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attıkları görülmüştü.
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1 saat önce