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Seçim

Sandığa Alman engeli

Almanya’da oy kullanan Türk vatandaşlarına kolaylık sağlanması için Dışişleri Bakanlığı ve YSK’nın girişimleri ile ilk defa diplomatik misyonlar haricinde ek sandık kurulmasına karar verildi. Alınan karara daha önce izin vere Alman makamları çarşamba günü mesai bitimine dakikalar kala ek sandık uygulamasına müsaade edilmeyeceğini Dışişleri Bakanlığı’na bildirdi.

Resul Ekrem Şahan
Merve Safa Akıntürk
04:00 . 28/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Almanya’da oy kullanan Türk vatandaşlarına kolaylık sağlanması için Dışişleri Bakanlığı ve YSK’nın girişimleri ile ilk defa diplomatik misyonlar haricinde ek sandık kurulmasına karar verildi. Alman makamlarından alınan izin doğrultusunda oy kullanan seçmen sayısının yoğun olduğu bölgelerde kiralık yerler tutuldu, sandıklar kuruldu, oy pusulaları hazırlandı.

Çarşamba günü mesai bitimine dakikalar kala Alman makamları ek sandık uygulamasına müsaade edilmeyeceğini Dışişleri Bakanlığı’na bildirdi. Dortmund, Fulda, Kassel, Siegen, Limburg, Kiel, Mannheim, Saarbrücken, Bielefeld, Ulm, Aachen, Bremen ve Regendsburg’da kurulması planlanan 13 ek sandığın yalnızca 3 şehirde kurulmasına izin verildi. Bu bölgelerde yaklaşık 500 bin Türk seçmenin bulunduğu biliniyor. Konsolosluklara uzak yerlerde ikamet eden seçmenlerin bazıları oy kullanmak için 150-250 km’lik yol katetmek zorunda kalacak.

B planı yapmamızı istemediler

Almanya’nın kararı Türk vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş, “Bu karar B planımızın olmaması için geç bildirildi. Yasak olmasına rağmen CHP ve HDP’nin Almanya’da propaganda yürütmesine izin veriliyor. Terör örgütleri kendi seçmenlerini zorla sandığa götürüyorlar. Liste tutuyorlar, fotoğraf istiyorlar. Alman hükümeti bunu biliyor olmasına engel olmuyor. Çifte standardı biz her anlamda görüyoruz” diye konuştu.



#Seçim
#Almanya
#Ek Sandık
#Köksal Kuş
#UID
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