Üçlü ittifakı Babacan engelledi

Yedili Masa'nın üç ortağı Saadet, Gelecek ve DEVA partisinin ortak bir liste ile seçime girme projesinin DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a takıldığı ortaya çıktı. Youtube üzerinden yayınlanan ‘Ankara Masası’ programına katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifak içi ittifakın neden hayata geçirilemediğini anlattı. DEVA Parti’ne sert eleştiriler yönelten Karamollaoğlu, “Bu anlaşmayı sağlayamadık, ben çok gayret ettim“ dedi. Sunucunun “DEVA bizim çatımız altında olsa olurdu diyor” üzerine Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı: “Allah aşkına öyle bir mantık olur mu? Yeni kurulmuş bir parti. Doğru dürüst AK Parti’den oy bile alamamış bir parti, bana bunları söylettirmeyin. Olur mu?! Yani 20 yıllık bir partiyi bırakacaksınız, siz durun biz girelim diyeceksiniz. Böyle bir mantık olur mu? Şimdi e kendi amblemleri dışında giriyorlar.”