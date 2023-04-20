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Seçim

Üçlü ittifakı Babacan engelledi

Yedili Masa'nın ortaklarından Saadet, Gelecek ve DEVA partisinin ortak bir liste ile seçime girme projesinin DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a takıldığı ortaya çıktı. Sadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ‘AK Parti’den doğru dürüst oy alamadılar’ diyerek, DEVA Partisini topa tuttu

Haber Merkezi
04:00 . 20/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu.

Yedili Masa'nın üç ortağı Saadet, Gelecek ve DEVA partisinin ortak bir liste ile seçime girme projesinin DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a takıldığı ortaya çıktı. Youtube üzerinden yayınlanan ‘Ankara Masası’ programına katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifak içi ittifakın neden hayata geçirilemediğini anlattı. DEVA Parti’ne sert eleştiriler yönelten Karamollaoğlu, “Bu anlaşmayı sağlayamadık, ben çok gayret ettim“ dedi. Sunucunun “DEVA bizim çatımız altında olsa olurdu diyor” üzerine Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı: “Allah aşkına öyle bir mantık olur mu? Yeni kurulmuş bir parti. Doğru dürüst AK Parti’den oy bile alamamış bir parti, bana bunları söylettirmeyin. Olur mu?! Yani 20 yıllık bir partiyi bırakacaksınız, siz durun biz girelim diyeceksiniz. Böyle bir mantık olur mu? Şimdi e kendi amblemleri dışında giriyorlar.”


Temel Karamollaoğlu Yedili Masa'daki kavgaları anlatıp Ali Babacan'a saydırdı: DEVA doğru dürüst AK Parti'den oy bile alamamış bir parti
Temel Karamollaoğlu Yedili Masa'daki kavgaları anlatıp Ali Babacan'a saydırdı: DEVA doğru dürüst AK Parti'den oy bile alamamış bir parti

Seçimlere sayılı günler kala, Yedili Masa'daki krizlerin birisi daha gün yüzüne çıktı. Milletvekili seçimlerine kendi logo ve listeleriyle gireceğini açıklayan DEVA Partisi, son anda fikir değiştirerek seçime CHP listelerinden girme kararı almıştı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında, bu konu üzerinden ittifak ortaklarını yerden yere vurdu. "Beni konuşturmasınlar" diyerek sinirlenen Karamollaoğlu, "Ortak listede anlaşmayı sağlayamadık, ben çok gayret ettim. DEVA Partililer 'Bizim liderliğimizde olsun' dedi. Böyle bir mantık olabilir mi? Doğru dürüst AK Parti’den oy bile alamamış bir parti." ifadelerini kullandı.


#Yedili Masa
#Saadet Partisi
#DEVA Partisi
#Ali Babacan
#Temel Karamollaoğlu
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