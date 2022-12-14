Özgün SED yardımı ne kadar, kaç TL ödeniyor?
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SED yardımı ne kadar, kaç TL ödeniyor?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 Aralık ayı SED yardımı beklenirken SED ödemelerinin ne kadar olduğu da merak kazandı. SED ödemeleri ne kadar, kaç TL? sorusu merak ediliyor. İhtiyaç sahibi ailelere çocuklarının bakımı ve desteklenmesi için ödenensosyal destek ödemesi kaç lira? SED yardımı kimlere, nasıl veriliyor? İşte ayrıntılı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SED ÖDEMESİ NE KADAR, KAÇ TL: SED yardımı kimler, nasıl alabilir, şartları neler?
SED yardımı

htiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ödeme miktarı merak ediliyor. Aralık ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte aileler, ödeme tarihini ve miktarını araştırıyor. Peki Aralık ayı SED yardımı ne kadar, SED yardımını kimler alabilir?

SED YARDIMI NEDİR?

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko-sosyal destek sistemidir.

SED YARDIMI NE KADAR ÖDENİYOR?

SED kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere her bir çocuk için ortalama 1.259 TL destek ödemesi yapılıyor.

SED YARDIMI ÖDEMELERİ SÜREKLİ BİR MAAŞ MIDIR?

Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemeleri maaş ödemesi değildir. Ailenin ekonomik koşullarınızı iyileştirme ve değiştirme çabalarını desteklemesi, çocuklarının bu süreçte zarar görmeden bakımı ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla geçici süre ile yapılmaktadır. Daha önce ekonomik destek verilmiş olması kişiye bir hak doğurmaz.

SED YARDIMI KİMLERE VERİLİR?

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

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