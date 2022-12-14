Özgün Aralık SED ödemeleri ne zaman atacak?
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Aralık SED ödemeleri ne zaman atacak?

SED ödemeleriyle ilgili bilgiler araştırılıyor. SED yardımının ne zaman yatırılacağı gündemde yer alıyor. İhtiyaç sahibi ailelere çocuklarının bakımı ve desteklenmesi için bu kapsamda ödeme yapılıyor. Başvurular İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabiliyor. Peki SED yardımı ne zaman yatacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SED YARDIMI SORGULAMA: Aralık ayı SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? SED ödeme takvimi!
SED yardımı

SED ödemeleri ile ilgili araştırmalar Aralık ayının ortasına geldiğimiz gün itibriyle iyice artmış durumda. Yurt genelindeki binlerce vatandaşımızı ilgilendiren söz konusu duruma ilişkin en çok; Aralık ayı SED yardımı ödemeleri ne zaman ve hangi gün yatacak sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, detaylar...

SED YARDIMI YATTI MI?

2022 Aralık ayı SED ödemelerine dair açıklama gelmedi. Resmi açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

Bir önceki SED yardımı 19 Kasım'da yatırılmıştı.

ARALIK AYI SED YARDIMI ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 Aralık ayı SED yardımı ödeme takvimi henüz açıklanmadı. Ödeme tarihleri belli olduğu takdirde haberimizi güncelleyeceğiz.

E-DEVLET SED YARDIMI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

ARALIK AYI SED YARDIMI NE KADAR?

SED kapamında ihtiyaç sahibi ailelere her bir çocuk için ortalama 1.259 TL destek ödemesi yapılıyor. SED yardımı alabilmek için başvurular; İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabiliyor.

SED YARDIMI KİMLERE VERİLİR?

Sosyal ve Ekonomik Destek yardımından kimlerin yararlanabileceğini yani bu yardımın kimlere verildiğini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

Daha önce hakkında sosyal hizmet kuruluşunda bakım tedbiri kararı verilen ve bu kuruluşlarda bakılan ancak SED yardımı aldıkları takdirde ailesi ve yakınları tarafından bakılabilecek durumda olan çocuklar

Ekonomik yoksunluk içerisinde olan, bu yüzden de SED yardımı almadıkları takdirde muhtaç duruma düşecek olan, haklarında bakım tedbiri kararı verilmemiş olan, ailesi SED yardımı aldığı takdirde ailesi ya da yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar

Hakkında bakım tedbiri kararı verilen, ancak yaş sınırını dolduran, sosyal hizmet kuruluşundan ya da kendisine bakan koruyucu aile yanından ayrıldıktan sonra iş ve meslek edindirme kurslarına ya da eğitimlerine devam edenler

Hakkında bakım tedbiri kararı verilmiş olup, yaş sınırını dolduran, sosyal hizmet kuruluşundan ya da koruyucu aileden ayrıldıktan sonra iş ve meslek sahibi olmayı başaramamış, SED yardımı ile desteklenmedikleri halde muhtaç duruma düşecek olan gençler

Olağanüstü afet, felaket, kaza, hastalık vb. durumlardan ötürü kendisine ve ailesine bakacak maddi gücü ve çalışma gücü olmayan ya da ölümcül bir hastalık yüzünden ameliyat olmaları gereken veya vefat eden kişilerin çocukları

Kısacası SED yardımı; çocuklarının asgari ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere yapılıyor.

Hakkında bakım tedbiri kararı alınmış çocukların yanı sıra tedbir kararı alınmamış çocukların anne ve babaları da çocukları için SED yardımına başvurabiliyorlar.

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