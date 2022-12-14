Evde bakım maaşı yattı mı? 14 Aralık evde bakım parası yatan iller

Aralık ayının gelmesiyle birlikte evde bakım maaşı ödemeleri gündemde yer almaya başladı. Her ay farklı illerde farklı tarihler için yatırılan evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı araştırılıyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı? İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Engelli ve yaşlı kişilerin bakımını üstlenenlere her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı Aralık ayı ödemeleri henüz hesaplara yatmadı. Dolayısıyla 14 Aralık 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi belli olmadı.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Ödemeler 15 Aralık 2022 tarihi ve takip eden günlerde yapılacağı için ödeme listeleri de 15 Aralık itibarıyla netleşmeye başlayacak.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

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Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ""Kasım ve aralık aylarındaki tutarı 20,5 milyar liraya ulaşan sosyal destek ödemeleri yeni yılla birlikte katlanarak artacaktır." dedi.