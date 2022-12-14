Özgün Evde bakım maaşı yattı mı? 14 Aralık evde bakım parası yatan iller
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Evde bakım maaşı yattı mı? 14 Aralık evde bakım parası yatan iller

Aralık ayı evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı merak kazandı. Hasta, yaşlı veya engelli bireylerin bakımını üstlenen kişilere verilen evde bakım desteğinin yatırıldığı iller listesi araştırılıyor. Evde bakım maaşının ne kadar olduğuna ilişkin sorgulamalar da yapılan son zam ile hız kazandı. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman ödenecek? İşte 14 Aralık evde bakım parası yatan iller listesi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA: 14 Aralık hangi illerde evde bakım maaşı parası yattı, ne zaman yatacak?
Evde bakım maaşı

Aralık ayının gelmesiyle birlikte evde bakım maaşı ödemeleri gündemde yer almaya başladı. Her ay farklı illerde farklı tarihler için yatırılan evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı araştırılıyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı? İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Engelli ve yaşlı kişilerin bakımını üstlenenlere her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı Aralık ayı ödemeleri henüz hesaplara yatmadı. Dolayısıyla 14 Aralık 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi belli olmadı.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Ödemeler 15 Aralık 2022 tarihi ve takip eden günlerde yapılacağı için ödeme listeleri de 15 Aralık itibarıyla netleşmeye başlayacak.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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