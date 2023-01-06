Şeker ölçüm cihaz yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kan şekeri seviyesinin normal seviyede seyretmesinin diyabet hastaları açısından önemli olduğunu, bu kapsamda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki diyabet hastası çocukların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için Şeker Ölçüm Cihazı Yardımı’nı hayata geçirdiklerini belirtti.

Bakan Yanık, TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklar için cilt altı şeker ölçüm cihazı ile sensörlerinin en fazla iki yıllık teminini sağlayacaklarını ifade etti.

Şeker Ölçüm Cihazı Yardımı başvurusu başladı mı?

Şeker Ölçüm Cihazı Yardımı’na başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacağının bilgisini veren Bakan Yanık, şunları söyledi: “Desteğimizi hızlı ve etkin bir şekilde çocuklarımıza ulaştırmak amacıyla Sağlık Bakanlığı, 81 il Valiliği, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız ile saha çalışmaları yaptık ve elde ettiğimiz veriler sonrasında programımızın çerçevesini belirledik. Bu kapsamda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık."

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Şeker Ölçüm Cihazı Yardımı başvuruları nasıl yapılır?

3294 ayılı Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu kapsamında muhtaçlığı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıf mütevelli heyeti tarafından onaylanan hanelerdeki Tip 1, diyabet tanısı alış çocuklar için cilt altı glikoz ölçümü cihazı ile sensörlerinin en fazla iki yıllık temininin yapılarak bu hanelere bahsi geçen cihaz kullanımına ilişkin erekli destek sağlanacak. Destekten yararlanmak isteyenler ikamet edilen ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilirler.

Tip 1 diyabet nedir?

Tip 1 diyabet insüline bağımlı diyabettir. Pankreastan salgılanan insülin hormonunun eksikliğine veya yokluğuna bağlı gelişen diyabet tipidir. Her yaşta ortaya çıkabilmekle beraber sıklıkla 30 yaşın altındaki kişilerde gözlenmektedir.

Tip 1 Diyabet Neden Oluşur?

Tip 1 diyabetin gerçek nedeni bilinmemektedir. Ancak Tip 1 diyabetin, bu hastalığa genetik yatkınlığı olan kişilerde genellikle viral enfeksiyonlar (virüslerin neden olduğu enfeksiyonlar), stres veya travma gibi bir olay sonrasında tetiklendiği bilinmektedir.

Bunun sonucu genetik yatkınlığı olan bireylerde; insülin hormonunun üretildiği pankreasın beta hücreleri, otoimmün bir süreç sonrası tamamen ortadan kalkar. Beta hücreleri ortadan kalkınca insülin hormonu üretilemez, bu nedenle Tip 1 diyabeti olan kişilerde insülin hormonu bulunmaz.

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Tip 1 Diyabette Ortaya Çıkan Faktörler Nelerdir?

En sık puberta veya enfeksiyonlar bu durumu aşikar hele getirir. Okul öncesi (6 yaş civarı), puberta (13 yaş civarı) geç adolesans dönemi (20 yaş civarı) üç pik görülür.

Tip 1 Diyabette Kimler Risk Altındadır?

HLA DR3, HLA DR4 haplotipi (doku grupları) risk altındadır. Tip 1 diyabetin gelişimine yatkınlık yaratan genlerin esas yerleşimi 6. kromozom HLA lokusudur.

HLA gen polimorfizmi tip 1 diyabetin gelişimine zemin hazırlayan genetik etkenlerin %40-50’den sorumludur. Çevresel faktörler olarak kızamıkçık, koksaki virüsler ve ilk 1 yaşta inek sütü kullanımı tip 1 diyabet gelişimine sebep olan etkenler olarak tespit edilmiştir.

Tip 1 Diyabet Belirtileri Nelerdir?

İştahsızlık, ağız kuruluğu, çok su içme, açlık hissi, çok idrara çıkma, gece idrara çıkma, kilo kaybı, yorgunluk, çabuk yorulma, gece idrara kalkma daha nadir bulanık görme, açıklanamayan kilo kaybı, inatçı infeksiyonlar, tekrarlayan mantar infeksiyonları, kaşıntı başlıca bulgulardır. Hastalar sıklıkla zayıf ve normal kiloludurlar. Son yıllarda insülin direncine de hakim olan tip 2’ye benzeyen kilolu kişilerde görülen tipe de tanımlanmıştır.

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