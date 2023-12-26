Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 100 personel alımı başvuruları başladı. Alımlar kapsamında 100 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı istihdam edilecek. KPSS şartının da arandığı başvurular E-Devlet, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı adresinden yapılıyor. Taşra teşkilatı kadrolarında istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek alımlar için kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Peki Sosyal Güvenlik Kurumu 100 personel alımı başvuru şartları neler, nasıl yapılır? İşte başvuru sayfası...

SGK 100 PERSONEL ALIMI 2023

SGK taşra teşkilatı kadrolarında görevlendirmek üzere denetmen yardımcısı alacak. İlana bugün resmi başvurular başladı. Geçtiğimiz günlerde kadro ilanı duyurulduğunda araştırmaya başlandı.

SGK 100 PERSONEL ALIMI BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Başvurular da 25 Aralık itibarıyla e-Devlet üzerinden başladı. Başvurusunu tamamlayan ve şartları sağlayan adaylar arasından KPSS puan sırasına göre yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı aday sözlü sınava çağrılacak. Giriş sınavı sözlü şeklinde ve tek aşamalı olarak yapılacak.

SGK 100 PERSONEL ALIMI EKRANI AÇILDI

SGK personel alımı başvuruları 25 Aralık Pazartesi günü başladı. Alımlar için başvurular 5 Ocak günü saat 23.59'da sona erecek.

SGK DENETMEN YARDIMCILIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlara sahip olmak

En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, Tablo 1'de belirlenen fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için E-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekir.)

Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.

ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) Tablo-1'de belirlenen KPSS puan türünde asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak.

SINAV YERİ VE TARİHİ

Sınav Tarihi: 26 Şubat 2024 ile 8 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Sınav Yeri: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erkan ÖZKAN toplantı salonunda (Mithatpaşa Cad. No:7 A Blok 1.Kat Sıhhiye-Çankaya / ANKARA) adresinde yapılacaktır.







