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VGM 186 sözleşmeli personel alımı yapılacak! Resmi Gazete'de yayımlandı...

Vakıflar Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında çeşitli kadrolarda istihdam etmek üzere 186 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alım için başvuru yapacak vatandaşlar araştırmalarını sıklaştırdı. İşte konu hakkında son gelişmeler...

23:40 - 7/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
VGM personel alımı
VGM personel alımı

VGM personel alımı için son gelişmeler yakından takip ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, kurum çeşitli illerde görevlendirmek üzere sözlü sınavla 26 sosyal çalışmacı, 87 koruma ve güvenlik görevlisi ile sözlü sınav yapılmaksızın 73 destek personeli istihdam edecek.


Başvurular, 7-14 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek.


Başvuru şartlarına, aranan niteliklere, sözlü sınav tarihine, saati ve yeri ile ilgili detaylı bilgilere kurumun "www.vgm.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

#VGM
#Vakıflar Genel Müdürlüğü
#personel alımı
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