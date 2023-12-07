VGM 186 sözleşmeli personel alımı yapılacak! Resmi Gazete'de yayımlandı...

VGM personel alımı için son gelişmeler yakından takip ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, kurum çeşitli illerde görevlendirmek üzere sözlü sınavla 26 sosyal çalışmacı, 87 koruma ve güvenlik görevlisi ile sözlü sınav yapılmaksızın 73 destek personeli istihdam edecek.