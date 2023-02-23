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Şile’de çok yüksek risk içeren yerler

İstanbul depreminde hangi ilçelerin daha çok etkileneceği gündemde yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde etkili oldu. Deprem binlerce canı hayattan kapardı. Televizyonlarda uzmanlar deprem fay hattı geçen il ve ilçeler için korkutucu açıklamalarda bulunuyor. Bilim insanlarının en çok üzerine durduklar yer ise İstanbul. İstanbul’da deprem fay hattına yakın ilçelerin risk haritası da belli oldu. İşte Şile’de çok yüksek risk içeren yerler.

15:29 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Şile deprem fay hattı risk haritası

Şile deprem fay hattı risk haritası

Türkiye'de art arda meydana gelen depremler birçok vatandaşı alarma geçirdi. Uzmanlar, özellikle Marmara'da büyük bir deprem beklediğini belirtiyor. Durum böyle olunca İstanbul'da yaşayanlar, oturdukları semtin depreme ne kadar dayanıklı olduğunu araştırıyor. İşte, Şile’nin riskli bölgeleri ve deprem haritası.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Şile Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere göre, Şile için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 7 ile bin 417 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 59 ile 11 bin 923 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 34 ile 6 bin 762 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

Şile depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Şile genelinde çok ağır hasarlı 22, ağır hasarlı 106, orta hasarlı 774, Hafif hasarlı ise 2 bin 402 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

Şile’de çok yüksek risk içeren yerler

Bu raporun yayınlamasıyla Şile’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.


İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?
İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?

Son depremler sonrası deprem risk haritası sorgulanıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. Depremlerde 41 bin 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yurdun çeşitli bölgelerindeki deprem sonrası gözler bir kez daha büyük İstanbul depremine çevrildi. Marmara'da boydan boya bir deprem olmayacağını düşündüğünü ifade eden Prof. Dr. Naci Görür, "Adalar fayı ve Kumburgaz fayının kırılacağını ve kırılırsa da 7.5 büyüklüğüne kadar ulaşabilecek bir deprem üretebileceğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı. Uzmanlar İstanbul depremi konusunda uyarılarına devam ederken vatandaşlar ise İstanbul deprem riski olan ilçeler hangileri, İstanbul'da depremden en az ve en çok etkilenecek ilçeler neresi? sorularını sormakta. İşte son depremler ışığında büyük İstanbul deprem risk haritası detayları.


#Şile
#Şile deprem
#Şile deprem fay haritası
#Şile zemini sağlam yerler
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Şile’de çok yüksek risk içeren yerler
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