Şile deprem fay hattı risk haritası
Türkiye'de art arda meydana gelen depremler birçok vatandaşı alarma geçirdi. Uzmanlar, özellikle Marmara'da büyük bir deprem beklediğini belirtiyor. Durum böyle olunca İstanbul'da yaşayanlar, oturdukları semtin depreme ne kadar dayanıklı olduğunu araştırıyor. İşte, Şile’nin riskli bölgeleri ve deprem haritası.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Şile Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere göre, Şile için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 7 ile bin 417 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 59 ile 11 bin 923 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 34 ile 6 bin 762 adet bina olduğu görülüyor.
Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.
Şile depreme dayanıklı mı?
Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Şile genelinde çok ağır hasarlı 22, ağır hasarlı 106, orta hasarlı 774, Hafif hasarlı ise 2 bin 402 şeklinde yer aldı.
Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.
Şile’de çok yüksek risk içeren yerler
Bu raporun yayınlamasıyla Şile’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.