2023 yılı için sınav takvimleri tek tek açıklandı. 2023 yılında yapılacak sınavlarda görev alacak gözetmen ve sınav görevlileri 2023 yılında ne kadar sınav görevi ücreti alacakları da merak konusu oldu. Kamudanhaber sitesi olarak 2023 yılı sınav gözetmen ve görevli ücretlerini derledik. Ayrıntılar haber detayımızda...