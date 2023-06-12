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DGS geç başvuru tarihi 2023 ve ücreti! DGS geç başvuru nasıl yapılır?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru kılavuzunun ÖSYM tarafından yayımlanmasıyla birlikte adaylar için 29 Mayıs-5 Haziran 2023 tarihlerinde başvuru işlemleri tamamlandı. Başvuruları kaçıranlar DGS geç başvuru tarihi araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, DGS geç başvuru nasıl yapılır? İşte DGS geç başvuru tarihi 2023 ve ücreti...

13:23 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
DGS geç başvuru

DGS geç başvuru

DGS başvuru tarihlerini kaçıran adaylar, DGS geç başvuru işleminde bulunmak istiyor. 2023 DGS geç başvuru tarihi ve ücreti hakkında sorular gündeme geliyor. Peki DGS geç başvuru ne zaman, DGS geç başvuru ücreti ne kadar?

2023 DGS GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre DGS başvuruları 29 Mayıs - 5 Haziran 2023 tarihleri arasında yapıldı. İlk başvuruyu kaçıran adaylar geç başvurudan yararlanabilecek. DGS geç başvuruları ise 13 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin başvuru kılavuzunu yayımlamasıyla adaylar DGS başvurularını ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile yapılabilecek. Adaylar, ÖSYM AİS üzerinden başvuru yaparak sınav ücretini yatıracak. Sınav ücreti ödeme işlemleri ÖSYM e-Ödemeler bölümünden banka/kredi kartıyla ödenebilir.

DGS 2023 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayımlanacak DGS başvuru kılavuzuyla sınav başvuru ücretleri belli oldu. DGS başvuru ücreti bu yıl 270 TL olarak açıklandı. Geçtiğimiz sene, başvuru ücreti 190 TL olarak belirlenmişti. ÖSYM geç başvuru gününde sınav ücretini %50 artırımlı olarak alıyor.



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#dgs geç başvuru
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