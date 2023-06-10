YKS sınav belgesi sorgulama ekranı, söz konusu sınava günler kala gündeme geldi. ÖSYM tarafından 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş yerleri ÖSYM'nin AİS ekranından yayınlandı. Adaylar T.C kimlik numaraları ile YKS sınav giriş belgelerini sorgulayabilecekler. TYT, AYT ve YDT testlerinde adayların YKS sınav giriş belgeleri salon görevlileri tarafından kontrol edilecek.

YKS 2023 NE ZAMAN?

TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YKS sınavı oturum tarihleri şu şekilde:

YKS (TYT) - 17.06.2023

YKS (AYT) - 18.06.2023

YKS (YDT) - 18.06.2023

2023 YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

YKS sınav giriş belgelerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

YKS sınav giriş yerleri https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile alınabiliyor. Sınav giriş belgenizi almak için öncelikle "https://ais.osym.gov.tr" adresine giriş yapmalısınız. Siteye giriş yaptıktan sonra T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle söz konusu belgeye erişim sağlayabilir, yazıcından çıktısını alabilirsiniz.







