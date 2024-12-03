Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken Sivas’ta adeta Sibirya soğukları yaşanıyor. Hava sıcaklığının en düşük olduğu iller arasında Sivas, bugünde zirvede yerini korudu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Türkiye'nin en düşük hava sıcaklığı Sivas'ın Altınyayla ilçesinde ölçüldü. İlçede termometreler 23 dereceyi gösterdi. Altınyayla eksi 23 derece ile iki gün üst üste Türkiye'nin en soğuk noktası oldu. İlçede adeta hayat dondu. Her yerde buz sarkıtları oluştu, araçlar çalışmadı. Suya dair ne varsa dondu. Ağaçlarda ise kırağılar oluştu.