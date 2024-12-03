İzmir’de kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Kent genelinde bir anda bastıran yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Birçok ev ve işyerini su bastı. İşte Meteoroloji İzmir 5 günlük hava durumu tahminleri.
Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Ege Bölgesi için uyarılarda bulunmuştu. Bugün sabah saatlerinden bu yana
’de sağanak yağış etkili oluyor. Kuvvetli yağış, kent genelinde hayatı da olumsuz etkiledi. Özellikle İzmir’in Çeşme ilçesinde sağanak yağış nedeniyle bir çok ev ve iş yerini su bastı. Başta Alaçatı olmak üzere sokaklarda da yoğun su birikintileri oluştu. İzmir’de bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? İşte Meteoroloji İzmir 5 günlük hava durumu tahminleri.
İzmir’de bugün hava nasıl olacak?
İzmir’de parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı 9°C ile 16°C olması bekleniyor.
Meteoroloji İzmir 5 günlük hava durumu tahminleri
03 Aralık 2024 Salı günü yağmurlu, sıcaklık 16C, 04 Aralık 2024 Çarşamba günü çok bulutlu, sıcaklık 16C, 05 Aralık 2024 Perşembe günü çok bulutlu, sıcaklık 16C, 06 Aralık 2024 Cuma günü az bulutlu, sıcaklık 16C, 07 Aralık 2024 Cumartesi günü parçalı bulutlu, sıcaklık 18C.
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