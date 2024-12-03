Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Ege Bölgesi için uyarılarda bulunmuştu. Bugün sabah saatlerinden bu yana

’de sağanak yağış etkili oluyor. Kuvvetli yağış, kent genelinde hayatı da olumsuz etkiledi. Özellikle İzmir’in Çeşme ilçesinde sağanak yağış nedeniyle bir çok ev ve iş yerini su bastı. Başta Alaçatı olmak üzere sokaklarda da yoğun su birikintileri oluştu. İzmir’de bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? İşte Meteoroloji İzmir 5 günlük hava durumu tahminleri.