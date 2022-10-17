Sivasspor- Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, kendi sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Zorlu müsabaka Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig maçları arasında Sivasspor- Giresunspor maçının ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki Sivasspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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