Özgün Sivasspor- Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Sivasspor- Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, kendi sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Zorlu müsabaka Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig maçları arasında Sivasspor- Giresunspor maçının ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki Sivasspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivasspor Giresunspor CANLI İZLE: Sivasspor Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, ilk 11 kadrosu belli oldu mu?
Sivasspor Giresunspor maçı

Sivasspor Giresunspor maçı ile iki ekip karşı karşıya geliyor. Giresunspor'u konuk ettiği son beş resmi maçın dördünü kazanan ve bu süreçte dört gole kapama yapan Sivasspor, tek beraberliğini Süper Lig tarihindeki tek karşılaşmada aldı.

SİVASSPOR GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor Giresunspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

SİVASSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor

Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Charisis, Robin Yalçın, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Sabi'A, Yatabare

Giresunspor

Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Campuzano, Murat Cem Akpınar, Görkem Sağlam, Kuwas, Sainz, Bajic





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