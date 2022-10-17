Sivasspor- Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor Giresunspor maçı ile iki ekip karşı karşıya geliyor. Giresunspor'u konuk ettiği son beş resmi maçın dördünü kazanan ve bu süreçte dört gole kapama yapan Sivasspor, tek beraberliğini Süper Lig tarihindeki tek karşılaşmada aldı.
SİVASSPOR GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Sivasspor Giresunspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
SİVASSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Sivasspor
Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Charisis, Robin Yalçın, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Sabi'A, Yatabare
Giresunspor
Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Campuzano, Murat Cem Akpınar, Görkem Sağlam, Kuwas, Sainz, Bajic