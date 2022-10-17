Ankaragücü- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kafilesi açıklandı. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Ankaragücü- Fenerbahçe maçına saatler kala maçın ayrıntıları merak kazandı. Peki Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İlk 11 kadrosu belli oldu mu? İşte detaylar...

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