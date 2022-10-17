Ankaragücü- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Ankaragücü Fenerbahçe maçı öncesi Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. İşte mücadeleye ilişkin detaylar...
ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ankaragücü-Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1'den CANLI yayınlanacak.
ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Ankaragücü: Gökhan, Oğuz, Radakovic, Mujakic, Yasin, Tolga, Emre Kılınç, Taylan, Pedrinho, Beridze, Sowe
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi (Alioski), Crespo, İsmail, İrfan Can, Valencia, Batshuayi