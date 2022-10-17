Özgün Ankaragücü- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Ankaragücü- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kafilesi açıklandı. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Ankaragücü- Fenerbahçe maçına saatler kala maçın ayrıntıları merak kazandı. Peki Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İlk 11 kadrosu belli oldu mu? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankaragücü- Fenerbahçe CANLI: Ankaragücü Fenerbahçe maçı saat kaçta, ilk 11 kadrosu belli oldu mu?
Ankaragücü Fenerbahçe maçı

Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Ankaragücü Fenerbahçe maçı öncesi Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. İşte mücadeleye ilişkin detaylar...

ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ankaragücü-Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1'den CANLI yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Gökhan, Oğuz, Radakovic, Mujakic, Yasin, Tolga, Emre Kılınç, Taylan, Pedrinho, Beridze, Sowe

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi (Alioski), Crespo, İsmail, İrfan Can, Valencia, Batshuayi





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