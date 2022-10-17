Süper Lig 10. hafta güncel puan durumu, sıralamalar ve kalan maçlar (17 Ekim 2022)

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldığı mücadele ile sona erdi. 19 takımın yarıştığı Süper Lig'de zirve Adana Demirspor'un! İşte 17 Ekim Süper Lig 10. hafta pun durumu ve 11.haftanın maçları...
SÜPER LİG 10. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU (17 EKİM)
- 1.ADANA DEMİRSPOR - 21
- 2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - 20
- 3.BEŞİKTAŞ - 19
- 4.ARABAM.COM KONYASPOR - 18
- 5.TRABZONSPOR - 18
- 6.FENERBAHÇE - 17
- 7.GALATASARAY - 17
- 8.YUKATEL KAYSERİSPOR - 16
- 9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - 15
- 10.KASIMPAŞA - 13
- 11.CORENDON ALANYASPOR - 12
- 12.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - 9
- 13.BITEXEN GİRESUNSPOR - 8
- 14.İSTANBULSPOR - 8
- 15.MKE ANKARAGÜCÜ - 7
- 16.DEMİR GRUP SİVASSPOR - 7
- 17.FRAPORT TAV ANTALYASPOR - 7
- 18.ATAKAŞ HATAYSPOR - 7
- 19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR - 3
SÜPER LİG MAÇ 10. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
14 Ekim || Alanyaspor 3 - 2 Antalyaspor
15 Ekim || Karagümrük 3 - 0 Hatayspor
15 Ekim || Kasımpaşa 1 - Adana Demirspor
15 Ekim || Konyaspor 0 - 1 Gaziantep
15 Ekim || Kayserispor 2 - 1- Galatasaray
16 Ekim || Başakşehir 2 - 0 İstanbulspor
16 Ekim || Beşiktaş 2 - 2 Trabzonspor
17 Ekim || Sivasspor - Giresunspor
17 Ekim || Ankaragücü - Fenerbahçe
SÜPER LİG 11. HAFTA FİKSTÜRÜ
21 Ekim - 20:00 || Antalyaspor - İstanbulspor
22 Ekim - 14:30 || Ümraniyespor - Fatih Karagümrük
22 Ekim - 17:00 || Trabzonspor - Sivasspor
22 Ekim - 20:00 || Fenerbahçe - Başakşehir
23 Ekim - 14:30 || Kasımpaşa - Kayserispor
23 Ekim - 17:00 || Adana Demirspor - Konyaspor
23 Ekim - 20:00 || Galatasaray - Alanyaspor
24 Ekim - 20:00 || Giresunspor - Ankaragücü
24 Ekim - 20:00 || Hatayspor - Beşiktaş