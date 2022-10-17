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Süper Lig 10. hafta güncel puan durumu, sıralamalar ve kalan maçlar (17 Ekim 2022)

Süper Lig'de 10. hafta maçları geride kaldı. Süper Lig’in 10. haftasında oynanan Beşiktaş - Trabzonspor maçı sonrasında güncel Süper Lig Puan durumu tablosu,10. hafta maç sonuçları ve 11. hafta maç tarihleri merak kazandı. Spor severler ise Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor sıralamasını ve puan durumunu sorguluyor. İşte, 17 Ekim 2022-23 Süper Lig 10. hafta güncel puan durumu ve 11. hafta fikstürü...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig Puan Güncel Durumu 17 Ekim 2022: TFF Süper Lig 10. hafta maç sonuçları -11. hafta fikstür, kalan maçlar
Süper lig güncel puan durumu

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldığı mücadele ile sona erdi. 19 takımın yarıştığı Süper Lig'de zirve Adana Demirspor'un! İşte 17 Ekim Süper Lig 10. hafta pun durumu ve 11.haftanın maçları...

SÜPER LİG 10. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU (17 EKİM)

  • 1.ADANA DEMİRSPOR - 21
  • 2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - 20
  • 3.BEŞİKTAŞ - 19
  • 4.ARABAM.COM KONYASPOR - 18
  • 5.TRABZONSPOR - 18
  • 6.FENERBAHÇE - 17
  • 7.GALATASARAY - 17
  • 8.YUKATEL KAYSERİSPOR - 16
  • 9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - 15
  • 10.KASIMPAŞA - 13
  • 11.CORENDON ALANYASPOR - 12
  • 12.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - 9
  • 13.BITEXEN GİRESUNSPOR - 8
  • 14.İSTANBULSPOR - 8
  • 15.MKE ANKARAGÜCÜ - 7
  • 16.DEMİR GRUP SİVASSPOR - 7
  • 17.FRAPORT TAV ANTALYASPOR - 7
  • 18.ATAKAŞ HATAYSPOR - 7
  • 19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR - 3

SÜPER LİG MAÇ 10. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

14 Ekim || Alanyaspor 3 - 2 Antalyaspor

15 Ekim || Karagümrük 3 - 0 Hatayspor

15 Ekim || Kasımpaşa 1 - Adana Demirspor

15 Ekim || Konyaspor 0 - 1 Gaziantep

15 Ekim || Kayserispor 2 - 1- Galatasaray

16 Ekim || Başakşehir 2 - 0 İstanbulspor

16 Ekim || Beşiktaş 2 - 2 Trabzonspor

17 Ekim || Sivasspor - Giresunspor

17 Ekim || Ankaragücü - Fenerbahçe

SÜPER LİG 11. HAFTA FİKSTÜRÜ

21 Ekim - 20:00 || Antalyaspor - İstanbulspor

22 Ekim - 14:30 || Ümraniyespor - Fatih Karagümrük

22 Ekim - 17:00 || Trabzonspor - Sivasspor

22 Ekim - 20:00 || Fenerbahçe - Başakşehir

23 Ekim - 14:30 || Kasımpaşa - Kayserispor

23 Ekim - 17:00 || Adana Demirspor - Konyaspor

23 Ekim - 20:00 || Galatasaray - Alanyaspor

24 Ekim - 20:00 || Giresunspor - Ankaragücü

24 Ekim - 20:00 || Hatayspor - Beşiktaş





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