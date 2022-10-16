Beşiktaş 2-2 Trabzonspor (ÖZET)

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, evinde ağırladığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibinin gollerini Cenk Tosun ve Larsen (k.k) atarken, konuk ekibin gollerini Maxi Gomez ve Trezeguet kaydetti. Beşiktaş - Trabzonspor maçının geniş özetini ve Maxi Gomez, Trezeguet ve Cenk Tosun'un gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Beşiktaş - Trabzonspor maçından bir pozisyon

Beşiktaş - Trabzonspor maç özeti

11. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın sağdan kullandığı kornerde altıpasın içinde Maxi Gomez'in uzak köşeye yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

24. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Salih Uçan'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Weghorst'un karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Dönen topu önünde bulan Dele Alli'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

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28. dakikada siyah-beyazlı takım beraberliği sağladı. Ghezzal'ın sağ çaprazdan ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rosier, son çizgiye yakın bir noktadan meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Arka direkte Larsen'in ters vuruşunda top filelere gitti: 1-1.

36. dakikada Trabzonspor ikinci golü buldu. Beşiktaş'ın kendi yarı sahasında soldan kullandığı taç atışında Masuaku'nun hatalı pası sonucunda Trezeguet topu kontrol etti. Mısırlı oyuncu, ceza sahasına girdikten sonra kaleci Ersin Destanoğlu'yla karşı karşıya yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

59. dakikada Umut Bozok'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Enis Bardhi'nin sol çaprazda karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top uzak kale direği dibinden az farkla auta çıktı.

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70. dakikada Beşiktaş, Cenk Tosun'un golü ile maçta tekrar eşitliği yakalıyor. Nathan Redmond'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Wout Weghorst'un kafa vuruşunda top üst direkten geri geliyor. Dönen topa hareketlenen Cenk Tosun'un altıpas içinden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'ın yanından ağlarla buluşuyor. 2-2.

76. dakikada sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Arthur Masuaku'nun ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Francisco Montero'nun kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

83. dakikada Georges-Kevin N'Koudou'nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında top Uğurcan Çakır'da kalıyor.

88. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Arthur Masuaku'nun ceza alanına gönderdiği ortasında Marc Bartra kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

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Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin özetini ve atılan golleri bu bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz.

Ghezzal sakatlanarak oyundan çıktı

Beşiktaş’ta 7 hafta sonra ilk 11’de sahaya çıkan Rachid Ghezzal, sağ kanattan gelişen atakta orta yaptıktan sonra sol üst baldırını tutarak kenara değişiklik işareti yaptı. Ghezzal’ın yerine oyuna 45+1'de Redmond dahil oldu.

Necip Uysal'a 400. maç plaketi

Beşiktaş Öz Kaynak Düzeni'nden yetişen ve geçtiğimiz hafta Giresunspor karşılaşmasında 400. maçına çıkan Necip Uysal, karşılaşma öncesinde plakette onurlandırıldı.

Tribünler tamamen doldu

Beşiktaşlı taraftarlar, Trabzonspor maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

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Bartın'da cuma günü yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden 41 işçi için karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.