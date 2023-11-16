Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor Trabzonspor
Kulübün açıklamasına göre kırmızı-beyazlı ekip, günün ilk idmanında kulüp tesislerindeki fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet çalışmaları yaptı.
Futbolcular, daha sonra antrenman sahasında teknik direktör Servet Çetin yönetiminde çalışma gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, sınırlı alanda pas çalışmalarının ardından yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Ülkelerinin milli takım kampında bulunan futbolcular idmanda yer almazken, Modou Barrow ise sakatlığı nedeniyle koşu yaptı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
Sivasspor ile Trabzonspor, 27 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.