Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından son yapılan hava durumu tahminleri sonrasında Sivas'ta da kar yağışı etkili oldu. Sivas'ta yağışların etkisini arttırmasıyla birlikte okulların 1 gün tatil edildiği açıklandı.





SİVAS'TA YARIN (6 ŞUBAT) OKULLAR TATİL Mİ?





Sivas'ta kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın okullarda eğitime ara verildi.





Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, il genelinde dün akşam başlayan ve zaman zaman yoğun devam eden kar yağışının, ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara neden olabileceği belirtildi.





Açıklamada, şunlar kaydedildi:





"Bu nedenle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitime ara verilecektir.





Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirlerince değerlendirilecek), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."





SİVAS'TA 2230 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR





Sivas'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 230 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde ulaşıma kapanan 230 köy yolunda ekiplerin çalışması sürüyor. Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, Sivas'ta 5 günlük hava durumu tahminleri şu şekilde;

Perşembe -8° Bulutlu

Cuma -6° Sisli

Cumartesi -13° Sisli

Pazar -14° Sisli