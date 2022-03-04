Sıvıyağ fiyatları düşecek mi? Sıvıyağ fiyatları için karar Resmi Gazete'de yayınlandı! Sıvıyağ fiyatları ile ilgili önemli bir karar alındı. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre sıvıyağı ürünlerinde gümrük vergisinin belirli bir tarihe kadar alınmayacak. Peki, gümrük vergisinin alınmama kararı sıvıyağı fiyatlarını nasıl etkileyecek? Sıvıyağı fiyatları düşecek mi? İşte ayrıntılar..

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