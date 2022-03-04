Özgün Sıvıyağ fiyatları düşecek mi? Sıvıyağ fiyatları için karar Resmi Gazetede yayınlandı
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Sıvıyağ fiyatları düşecek mi? Sıvıyağ fiyatları için karar Resmi Gazete'de yayınlandı!

Sıvıyağ fiyatları ile ilgili önemli bir karar alındı. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre sıvıyağı ürünlerinde gümrük vergisinin belirli bir tarihe kadar alınmayacak. Peki, gümrük vergisinin alınmama kararı sıvıyağı fiyatlarını nasıl etkileyecek? Sıvıyağı fiyatları düşecek mi? İşte ayrıntılar..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sıvıyağ fiyatları düşecek mi? Sıvıyağ fiyatları için karar Resmi Gazetede yayınlandı!
sıvıyağ

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 30 Haziran'a kadar sıvıyağda gümrük vergisi yüzde 0 uygulanacak.

SIVIYAĞI FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Sıvıyağından gümrük vergisinin alınmaması ile sıvıyağı fiyatlarının önümüzdeki süreçte düşeceği tahmin ediliyor.

İlgili Resmi Gazete kararı için tıklayın

GÜNCEL SIVIYAĞ FİYATLARI NE KADAR?

Kırlangıç Ayçiçek Yağı Pet 4 L. 101,84 TL.

Orkide Ayçiçek Yağı 1 L ( Pet Şişe ) 35,44 TL.

Migros Ayçiçek Yağı 5 L Köşeli Pet Şişe. 111,28 TL.

Migros Ayçiçek Yağı 2 L. 51,34 TL.

Migros Ayçiçek Yağı 1 L. 27,02 TL.

Yudum Ayçiçek Yağı 2 L. 64,43 TL.

Yudum Ayçiçek Yağı 1 L. 37,31 TL.

Yudum Ayçiçek Yağı 4 L. 116,80 TL.

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