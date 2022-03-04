Sıvıyağ fiyatları düşecek mi? Sıvıyağ fiyatları için karar Resmi Gazete'de yayınlandı!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 30 Haziran'a kadar sıvıyağda gümrük vergisi yüzde 0 uygulanacak.
SIVIYAĞI FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
Sıvıyağından gümrük vergisinin alınmaması ile sıvıyağı fiyatlarının önümüzdeki süreçte düşeceği tahmin ediliyor.
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GÜNCEL SIVIYAĞ FİYATLARI NE KADAR?
Kırlangıç Ayçiçek Yağı Pet 4 L. 101,84 TL.
Orkide Ayçiçek Yağı 1 L ( Pet Şişe ) 35,44 TL.
Migros Ayçiçek Yağı 5 L Köşeli Pet Şişe. 111,28 TL.
Migros Ayçiçek Yağı 2 L. 51,34 TL.
Migros Ayçiçek Yağı 1 L. 27,02 TL.
Yudum Ayçiçek Yağı 2 L. 64,43 TL.
Yudum Ayçiçek Yağı 1 L. 37,31 TL.
Yudum Ayçiçek Yağı 4 L. 116,80 TL.