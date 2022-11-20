2022 ve 2023 Yarı yarıyıl tatili ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, yarın 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatilini yaparak ders başı yapacak. 12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek. Peki yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatili ne zaman başlayacak ne zaman bitecek? İşte MEB 2022 2023 sömestr tatil tarihi.

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