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2022 ve 2023 Yarı yarıyıl tatili ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, yarın 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatilini yaparak ders başı yapacak. 12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek. Peki yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatili ne zaman başlayacak ne zaman bitecek? İşte MEB 2022 2023 sömestr tatil tarihi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sömestr tatili ne zaman 2022 2023? 15 tatil ne zaman bitiyor? MEB yarıyıl tatil tarihi
Yarıyıl tatili ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2022-2023 ilk ara tatil yarın bitiyor. Okullar 21 Kasım Pazartesi günü açılacak, öğrenciler ders başı yapacak. Bir sonraki tatil olan yarıyıl tatil ise 23 Ocak ile 3 Şubat arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili ne zaman?

Ara tatilin ardından öğrenciler, 21 Kasım'da tekrar ders başı yapacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili olacak.

İkinci ara tatil ne zaman?

17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak.

Okullar ne zaman kapanacak?

12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

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