2022 ve 2023 Yarı yarıyıl tatili ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2022-2023 ilk ara tatil yarın bitiyor. Okullar 21 Kasım Pazartesi günü açılacak, öğrenciler ders başı yapacak. Bir sonraki tatil olan yarıyıl tatil ise 23 Ocak ile 3 Şubat arasında yapılacak.
Yarıyıl tatili ne zaman?
Ara tatilin ardından öğrenciler, 21 Kasım'da tekrar ders başı yapacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili olacak.
İkinci ara tatil ne zaman?
17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak.
Okullar ne zaman kapanacak?
12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.