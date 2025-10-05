Sömestr tatili ne zaman? 2025-2026 okullar ne zaman kapanacak, 15 tatil hangi gün başlıyor? İşte MEB takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini duyurdu. Milyonlarca öğrenci ve veli, “Sömestr tatili ne zaman, 15 tatil hangi tarihte başlayacak?” sorusuna yanıt ararken, yarıyıl tatilinin 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayıp 30 Ocak 2026 Cuma günü sona ereceği açıklandı. Buna göre öğrenciler, 18 Ocak Cuma günü son dersin ardından iki haftalık sömestr tatiline çıkacak. İkinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Kasım ve Mart aylarında yapılacak ara tatillerle birlikte öğrenciler yıl boyunca toplam üç kez dinlenme fırsatı bulacak.





Sömestr tatili ne zaman?

2025-2026 eğitim öğretim yılı Eylül ayında başladı ve öğrenciler yılın ilk yarısını geride bırakmaya hazırlanıyor. MEB tarafından açıklanan takvime göre yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler 18 Ocak Cuma günü yapılacak son dersin ardından iki haftalık 15 tatil molasına girecek. Bu süreçte öğretmenler için seminer dönemi de aynı tarihler arasında gerçekleştirilecek.





İkinci dönem ne zaman başlayacak?

Sömestr tatilinin ardından öğrenciler 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak. Yaklaşık beş ay sürecek olan ikinci dönem, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihten itibaren milyonlarca öğrenci yaz tatiline çıkacak ve yeni eğitim yılı Eylül 2026’da başlayacak.





Ara tatiller ne zaman olacak?

MEB takvimine göre öğrenciler, sömestr tatili öncesi ve sonrası ara tatil dönemleriyle de kısa molalar verecek.





Birinci Dönem Ara Tatili:

10 Kasım 2025 Pazartesi – 14 Kasım 2025 Cuma

Öğrenciler, 7 Kasım Cuma günü son dersin ardından bir haftalık tatile çıkacak.





İkinci Dönem Ara Tatili:

16 Mart 2026 Pazartesi – 20 Mart 2026 Cuma

İkinci dönem ortasında verilecek bu kısa mola, öğrencilerin dinlenip ikinci yarıya motive şekilde başlamalarını sağlayacak.





Okullar ne zaman kapanacak?

MEB’in açıkladığı takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Okullar bu tarihten itibaren yaklaşık 2,5 aylık yaz tatiline girecek. Yeni eğitim öğretim yılı ise Eylül 2026’nın ikinci haftasında başlayacak.





Öğrenciler ve Veliler İçin Hatırlatma

Birinci dönem sonu: 16 Ocak 2026 Cuma

Yarıyıl tatili başlangıcı: 19 Ocak 2026 Pazartesi

Yarıyıl tatili bitişi: 30 Ocak 2026 Cuma

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi