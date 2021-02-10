10 şubat 2021 Çarşamba altın fiyatları! Günün Çeyrek, Yarım, Cumhuriyet, 22 ayar ve gram altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları 10 şubat 2021 Çarşamba günü yakından takip ediliyor. Özellikle yatırımcılar ve yeni evlenecek çiftler, Çeyrek, Yarım, Cumhuriyet, 22 ayar ve gram altın fiyatları araştırmasını sürdürüyor. Altının gramı 419 TL’yi görürken, çeyrek altın fiyatları 670 lira alış ve 685 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Peki, Çeyrek, Yarım, Cumhuriyet, 22 ayar ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN YORUMLARI

Son dakika uzman yorumları altın fiyatları için yükselişin devam edeceğini söylüyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.845 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.865 doların direnç, 1.820 doların destek konumunda olduğunu söyledi.

İşte, 10 Şubat 2021 altın fiyatları:

GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL? – 10 Şubat Çarşamba

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 417,3 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 419,1 lirada dengelendi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın fiyatı serbest piyasada tıpkı gram altın fiyatları gibi güne yukarı yönlü seyirle başladı. Saat 07.30'da kaydedilen verilere göre çeyrek altın fiyatları 670 lira alış ve 685 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altın fiyatları da piyasa da 1.336,97 üzerinden artış göstererek, 10 2021 Çarşamba tarihinde 1.370,74 TL’yi gördü.

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Özellikle yeni evlenecek çiftlerin en çok merak ettiği 22 ayar bilezik gram fiyatı 379,60 iken, 10 şubat 2021 Çarşamba günü 408,28 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

En çok tercih edilen altın türleri arasında yer alan cumhuriyet altın ise 2.682,32 TL’den yükseliş göstererek, 2.733,09 TL’ye ulaştı.

İşte piyasada yer alan diğer altın türleri ve fiyatları:

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

229,89

277,64

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.682,32

2.733,09

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.838,09

1.838,55

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI