Fenerbahçe Sevilla maçı
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi heyecanı yaşandı. UEFA Genel Sekreteri Giorgio Marchetti, kura çekimi öncesi Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden etkilenenler için başsağlığı mesajı paylaştı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimiyle netleşti.
FENERBAHÇE SEVİLLA İLE EŞLEŞTİ
Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Sevilla oldu. İlk maç 9 Mart'ta İspanya'da, rövanş karşılaşması ise 16 Mart'ya Kadıköy'de oynanacak.
DİĞER EŞLEŞMELER ŞÖYLE:
Union Berlin - Union Saint-Gilloise
Juventus - Freiburg
Bayer Leverkusen - Ferencvaros
Sporting Lizbon - Arsenal
Manchester United - Real Betis
Roma - Real Sociedad
Shakhtar Donetsk - Feyenoord
UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
2022 Dünya Kupası nedeniyle eşleşmeler, önceki yıllara göre daha geç oynanacak. Karşılaşmaların tarihleri ise şu şekilde olacak:
Son 16 maçları: 9 - 16 Mart 2023
Çeyrek final maçları: 13 - 20 Nisan 2023
Yarı final maçları: 11 - 18 Mayıs 2023
Final maçı: 31 Mayıs 2023 (Budapeşte)