Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Sevilla oldu. İlk maç 9 Mart'ta İspanya'da, rövanş karşılaşması ise 16 Mart'ya Kadıköy'de oynanacak.

2022 Dünya Kupası nedeniyle eşleşmeler, önceki yıllara göre daha geç oynanacak. Karşılaşmaların tarihleri ise şu şekilde olacak: