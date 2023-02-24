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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti

Son dakika spor haberleri... UEFA Avrupa Ligi'de son 16 turu kura çekimi heyecanı yaşandı. Bu aşamada ülkemizi temsil eden Fenerbahçe'nin rakibi de belli oldu. İşte detaylar...

14:27 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fenerbahçe Sevilla maçı

Fenerbahçe Sevilla maçı

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi heyecanı yaşandı. UEFA Genel Sekreteri Giorgio Marchetti, kura çekimi öncesi Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden etkilenenler için başsağlığı mesajı paylaştı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimiyle netleşti.

FENERBAHÇE SEVİLLA İLE EŞLEŞTİ

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Sevilla oldu. İlk maç 9 Mart'ta İspanya'da, rövanş karşılaşması ise 16 Mart'ya Kadıköy'de oynanacak.

DİĞER EŞLEŞMELER ŞÖYLE:

Union Berlin - Union Saint-Gilloise

Juventus - Freiburg

Bayer Leverkusen - Ferencvaros

Sporting Lizbon - Arsenal

Manchester United - Real Betis

Roma - Real Sociedad

Shakhtar Donetsk - Feyenoord

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

2022 Dünya Kupası nedeniyle eşleşmeler, önceki yıllara göre daha geç oynanacak. Karşılaşmaların tarihleri ise şu şekilde olacak:

Son 16 maçları: 9 - 16 Mart 2023

Çeyrek final maçları: 13 - 20 Nisan 2023

Yarı final maçları: 11 - 18 Mayıs 2023

Final maçı: 31 Mayıs 2023 (Budapeşte)

#fenerbahçe
#FUTBOL
#SÜPERLİG
#UEFA Avrupa Ligi
#sevilla
1 saat önce
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti
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