Şüphesiz ki milletimiz bu seçimlerde en büyük mesajını iktidara verdi. Milletimiz ekonomi politikalarına, adaletsizliğe yeter dedi. Milletimiz Erdoğan'a 'artık zorundasın' dedi. Kendisini defaalrca uyarmıştık. Demirel'in sözlerini hatırlatıp 'tencere her iktidarı sallar' demiştik. Fakat kendisi tüm bu çağrıları geçiştirdi. Umarım artık çağrıların ardında milletin sesi olduğunu öğrenmiştir. Umarım artık herkesin Cumhurbaşkanı olması gerektiğini öğrenmiştir.