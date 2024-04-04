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İYİ Parti'de yerel seçim depremi! Üst düzey istifalar peş peşe geldi... Hangi isimler istifa etti?

İYİ Parti'de seçim krizi peş peşe istifaları beraberinde getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu partideki İstanbul İl Teşkilatı Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Son olarak İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak görevini bıraktığını duyurdu. Peki, İYİ Parti'de başka hangi isimler istifa etti? Meral Akşener istifa edecek mi? İşte İYİ Parti istifalarında son durum...

10:19 - 4/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
İYİ Parti
İYİ Parti

31 Mart yerel seçimlerine, kendi adayları ile seçime giren Meral Akşener yönetimindeki İYİ Parti, büyük bir hezimete uğradı. Partiden Akşener'e yönelik istifa çağrıları gelirken, iki yönetici de istifa etti.

İYİ PARTİ'DE SEÇİM SONRASI İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmenler, yurt genelinde sandık başına gitti. İl bazında sadece Nevşehir’i kazanan Meral Akşener yönetimindeki İYİ Parti, ülke genelinde ise yüzde 3 buçuk oy alabildi. Sonuçların netleşmesinin ardından partiden peş peşe istifa haberleri geldi. Yönetime de istifa çağrıları yapıldı.

İYİ PARTİ'DE KİMLER İSTİFA ETTİ?

İYİ Parti'de seçim krizi peş peşe istifaları beraberinde getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu partideki İstanbul İl Teşkilatı Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak görevini bıraktığını duyurdu.

Kavuncu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak görevine devam edeceğini belirtti. Daha önce partiler arasında ittifak yapılan İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana gibi büyükşehirlerde parti aidiyetinin neredeyse yok olduğunu savunarak "İttifak sisteminin büyük partileri güçlendirdiğini, oy oranı biraz daha az partileri ise erittiğini" dile getirdi.

Kavuncu’nun istifa kararının ardından yaklaşık bir saat sonra İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak görevinden istifa etti. Paylaştığı sosyal medya notunda kongreyi işaret ederek “Her daim liderimizin yanındayım!" dedi.

İstifalar sonrası İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır açıklamalarda bulundu. Sosyal medya paylaşımında "Önce intihar, sonra istifa!" başlığı dikkat çekti. Üstü kapalı Meral Akşener'e göndermede bulunarak "Bazı liderler davaya yön verirken, bazıları ise harekete pranga olmaya başlar" ifadelerini kullandı. "İstifaların amacı lider üstündeki baskıyı almak ise bunun milletin geleceğine hiç bir faydası yoktur" dedi.

İYİ Parti yüzde 0,63 oy alarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini altıncı sırada tamamladı. Parti Türkiye genelinde de yüzde 3,77 oranında oy aldı.

Yerel seçimler sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı basın açıklamasında olağanüstü seçimli kongreye gitme kararı aldığını duyurmuştu.

MERAL AKŞENER İSTİFA EDECEK Mİ?

Sonuçlar tartışmaları ve istifaları da beraberinde getirdi.Seçim sonuçlarının ardından istifa edeceği iddia edilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Akşener, olağanüstü kongreye gideceklerini açıkladı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nden yüzde 3.7’lik bir sonuçla çıkan İYİ Parti’de gözlerin çevrildiği Genel Başkan Meral Akşener, Genel Merkez'de basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Milletimizin iradesiyle seçilen tüm adayları tebrik ediyorum. Seçimlerin Cumhuriyetin onuruna yakışır bir olgunlukla gerçekleşmesini önemli ve kıymetli buluyorum. Demokrasilerde her şey tartışılır ancak tek bir şey tartışılamaz. O da şudur; milletin hür iradesiyle sandığa attığı oy.
Her zaman millet iradesinin üzerinde bir irade olmadığını söyledi. Sonuçlara göre milletimiz 1 il, 23 ilçe ve 7 belde olmak üzere toplam 31 yeri İYİ Parti'ye emanet etti.
Milletimizin iki yumruk arasında sıkıştırılmasından ne kadar yorgun olduğunu bir kez daha gördük. Milletimiz alışılmış kutuplaştırmalara mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi.
Şüphesiz ki milletimiz bu seçimlerde en büyük mesajını iktidara verdi. Milletimiz ekonomi politikalarına, adaletsizliğe yeter dedi. Milletimiz Erdoğan'a 'artık zorundasın' dedi. Kendisini defaalrca uyarmıştık. Demirel'in sözlerini hatırlatıp 'tencere her iktidarı sallar' demiştik. Fakat kendisi tüm bu çağrıları geçiştirdi. Umarım artık çağrıların ardında milletin sesi olduğunu öğrenmiştir. Umarım artık herkesin Cumhurbaşkanı olması gerektiğini öğrenmiştir.
İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Eleştirimizi yapacağız. Gereken adımları atacağız. Tam da bu sebeple en kısa sürede seçimli kongremizi düzenleyeceğiz."

İYİ PARTİ KAÇ BELEDİYE KAZANDI?

İYİ Parti 1 il, 23 ilçe ve 7 belde kazanarak toplamda 31 belediyeyi kazanmayı başardı.

İYİ PARTİ HANGİ BÜYÜKŞEHİRLERİ KAZANDI?

İYİ Parti 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde büyükşehir kazanamadı.

İYİ PARTİ HANGİ İL BELEDİYESİNİ KAZANDI?

İYİ Parti'nin kazandığı tek il belediyesi Nevşehir oldu.

İYİ PARTİ HANGİ İLÇE-BELDE BELEDİYESİ KAZANDI?

2024 yerel seçim sonuçlarına göre, İYİ Parti ilçe belediyelerinde ise kazandığı belediyeler şu şekilde:

Edirne Uzunköpü

Çanakkale Lapseki

Balıkesir İvrindi

Bursa Karacabey

Bursa Yenişehir

Bilecik Osmaneli

Sakarya Ferizli

Afyonkarahisar Çay

Isparta Gelendost

Isparta Yalvaç

Konya Ahırlı

Ordu Korgan

Samsun Yakakent

Aksaray Güzelyurt

Niğde Aktaş

Kayseri Tomarza

Kahramanmaraş Çağlayancerit

Erzurum Horasan

Trabzon Yomra



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