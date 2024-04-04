31 Mart yerel seçimlerine, kendi adayları ile seçime giren Meral Akşener yönetimindeki İYİ Parti, büyük bir hezimete uğradı. Partiden Akşener'e yönelik istifa çağrıları gelirken, iki yönetici de istifa etti.
İYİ PARTİ'DE SEÇİM SONRASI İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmenler, yurt genelinde sandık başına gitti. İl bazında sadece Nevşehir’i kazanan Meral Akşener yönetimindeki İYİ Parti, ülke genelinde ise yüzde 3 buçuk oy alabildi. Sonuçların netleşmesinin ardından partiden peş peşe istifa haberleri geldi. Yönetime de istifa çağrıları yapıldı.
İYİ PARTİ'DE KİMLER İSTİFA ETTİ?
İYİ Parti'de seçim krizi peş peşe istifaları beraberinde getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu partideki İstanbul İl Teşkilatı Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak görevini bıraktığını duyurdu.
Kavuncu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak görevine devam edeceğini belirtti. Daha önce partiler arasında ittifak yapılan İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana gibi büyükşehirlerde parti aidiyetinin neredeyse yok olduğunu savunarak "İttifak sisteminin büyük partileri güçlendirdiğini, oy oranı biraz daha az partileri ise erittiğini" dile getirdi.
Kavuncu’nun istifa kararının ardından yaklaşık bir saat sonra İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak görevinden istifa etti. Paylaştığı sosyal medya notunda kongreyi işaret ederek “Her daim liderimizin yanındayım!" dedi.
İstifalar sonrası İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır açıklamalarda bulundu. Sosyal medya paylaşımında "Önce intihar, sonra istifa!" başlığı dikkat çekti. Üstü kapalı Meral Akşener'e göndermede bulunarak "Bazı liderler davaya yön verirken, bazıları ise harekete pranga olmaya başlar" ifadelerini kullandı. "İstifaların amacı lider üstündeki baskıyı almak ise bunun milletin geleceğine hiç bir faydası yoktur" dedi.
İYİ Parti yüzde 0,63 oy alarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini altıncı sırada tamamladı. Parti Türkiye genelinde de yüzde 3,77 oranında oy aldı.
Yerel seçimler sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı basın açıklamasında olağanüstü seçimli kongreye gitme kararı aldığını duyurmuştu.
MERAL AKŞENER İSTİFA EDECEK Mİ?
Sonuçlar tartışmaları ve istifaları da beraberinde getirdi.Seçim sonuçlarının ardından istifa edeceği iddia edilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Akşener, olağanüstü kongreye gideceklerini açıkladı.
31 Mart Yerel Seçimleri'nden yüzde 3.7’lik bir sonuçla çıkan İYİ Parti’de gözlerin çevrildiği Genel Başkan Meral Akşener, Genel Merkez'de basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.
İYİ PARTİ KAÇ BELEDİYE KAZANDI?
İYİ Parti 1 il, 23 ilçe ve 7 belde kazanarak toplamda 31 belediyeyi kazanmayı başardı.
İYİ PARTİ HANGİ BÜYÜKŞEHİRLERİ KAZANDI?
İYİ Parti 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde büyükşehir kazanamadı.
İYİ PARTİ HANGİ İL BELEDİYESİNİ KAZANDI?
İYİ Parti'nin kazandığı tek il belediyesi Nevşehir oldu.
İYİ PARTİ HANGİ İLÇE-BELDE BELEDİYESİ KAZANDI?
2024 yerel seçim sonuçlarına göre, İYİ Parti ilçe belediyelerinde ise kazandığı belediyeler şu şekilde:
Edirne Uzunköpü
Çanakkale Lapseki
Balıkesir İvrindi
Bursa Karacabey
Bursa Yenişehir
Bilecik Osmaneli
Sakarya Ferizli
Afyonkarahisar Çay
Isparta Gelendost
Isparta Yalvaç
Konya Ahırlı
Ordu Korgan
Samsun Yakakent
Aksaray Güzelyurt
Niğde Aktaş
Kayseri Tomarza
Kahramanmaraş Çağlayancerit
Erzurum Horasan
Trabzon Yomra