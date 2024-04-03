İYİ Parti'de kurultay öncesi çifte istifa: Buğra Kavuncu ile Burak Akburak partideki görevlerini bıraktı

Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduğunu, ancak seçimi beklediklerinin çok altında bir sonuçla tamamladıklarını belirtti.
Buğra Kavuncu, şunları kaydetti:
İYİ Parti vekili olarak çalışmaya devam edecek
Kavuncu, bundan sonraki süreçte, İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak Türkiye için çalışmaya devam edeceğini bildirdi.
Bir istifa kararı da Burak Akburak'tan
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak da Kavuncu'dan hemen sonra istifa açıklaması yaptı.
"Büyük bir onurla yapmış olduğum Yerel Yönetimler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum." diyen Akburak, "Büyük Kongremizin,Türkiye’nin umudunun İYİ Parti olduğunun tescillendiği bir kongre olacağının bilinmesini istiyorum. Her daim Liderimizin yanındayım! Sevgi ve Saygılarımla" ifadelerini kullandı.