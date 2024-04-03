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İYİ Parti'de kurultay öncesi çifte istifa: Buğra Kavuncu ile Burak Akburak partideki görevlerini bıraktı

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, partideki görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kavuncu, bundan sonraki süreçte, İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak Türkiye için çalışmaya devam edeceğini söyledi. İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak da Kavuncu'dan hemen sonra partideki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Hüseyin Berk
21:22 - 3/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 21:27 - 3/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Buğra Kavuncu - Burak Akburak
Buğra Kavuncu - Burak Akburak

Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduğunu, ancak seçimi beklediklerinin çok altında bir sonuçla tamamladıklarını belirtti.

Buğra Kavuncu, şunları kaydetti:

"Tüm bu şartlar altında, ben de üzerime düşen sorumluluğu yerine getirerek, gerek yapılacak olan olağanüstü kongremizin daha sağlıklı ve demokratik bir ortamda yapılabilmesi, gerekse İstanbul'da aldığımız sonuçla doğrudan ilişkili olarak, 8 aydır yürütmekte olduğum Teşkilat Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."

İYİ Parti vekili olarak çalışmaya devam edecek

Kavuncu, bundan sonraki süreçte, İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak Türkiye için çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Bir istifa kararı da Burak Akburak'tan

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak da Kavuncu'dan hemen sonra istifa açıklaması yaptı.

"Büyük bir onurla yapmış olduğum Yerel Yönetimler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum." diyen Akburak, "Büyük Kongremizin,Türkiye’nin umudunun İYİ Parti olduğunun tescillendiği bir kongre olacağının bilinmesini istiyorum. Her daim Liderimizin yanındayım! Sevgi ve Saygılarımla" ifadelerini kullandı.




#İYİ Parti
#Buğra Kavuncu
#Milletvekili
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