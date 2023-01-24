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Kayseri'de iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 7 kişi, ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İşte detaylar.

17:10 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Son dakika Kayseri haberleri

Son dakika Kayseri haberleri

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Malazgirt Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

7 KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Malazgirt Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, U.Ç. yönetimindeki 38 ABH 453 plakalı otomobil, ana yola kontrolsüz çıkan Ş.E. idaresindeki 38 LY 897 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobillerde bulunan 7 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 7 kişi, ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Kayseri
#son dakika
#Melikgazi
#otomobil
9 dakika önce
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Kayseri'de iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı
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