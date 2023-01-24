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Bolu'da otomobil takla atarak dere yatağına devrildi

Bolu Abant Gölü Tabiat Parkı yolunda meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Abdullah Dönmez (34), kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

12:24 . 24/01/2023 mardi
Yeni Şafak
Son dakika Bolu haberleri

Son dakika Bolu haberleri

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan sürücü A.D'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

OTOMOBİL TAKLA ATARAK DERE YATAĞINA DEVRİLDİ

Abant Gölü Tabiat Parkı yolunda seyreden A.D. (34) idaresindeki 14 AAF 328 plakalı otomobil, Akçaalan mevkisinde takla atarak dere yatağına devrildi.

Kazada, sürücü ve araçta bulunan kızı Z.D. (8) ile İ.H, N.A. ve E.A.Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Abdullah Dönmez (34), kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


#Son dakika
#Bolu
#Abant Gölü
#kaza
#Tabiat Parkı
3 saat önce
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Bolu'da otomobil takla atarak dere yatağına devrildi
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