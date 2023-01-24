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Son dakika Bolu haberleri
Bolu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan sürücü A.D'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Abant Gölü Tabiat Parkı yolunda seyreden A.D. (34) idaresindeki 14 AAF 328 plakalı otomobil, Akçaalan mevkisinde takla atarak dere yatağına devrildi.
Kazada, sürücü ve araçta bulunan kızı Z.D. (8) ile İ.H, N.A. ve E.A.Y. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Abdullah Dönmez (34), kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.