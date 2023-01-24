Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Fikret Celep, B.B ve beraberindeki Demet B. ile Öykü B. yaralandı. Sağlık ekiplerce ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Fikret Celep, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İşte detaylar.