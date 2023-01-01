Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Fikret Celep idaresindeki 59 YT 895 plakalı otomobil, Hatip Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde, B.B'nin kullandığı 59 TJ 494 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Fikret Celep, B.B ve beraberindeki Demet B. ile Öykü B. yaralandı.