|
Özgün

Manisa'da zincirleme trafik kazası meydana geldi: 12 yaralı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde panelvan, midibüs ve hafriyat kamyonunun karıştığı zincirleme trafik kazasında can kaybı yaşanmazken 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İşte detaylar.

11:06 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Manisa haberleri

Manisa haberleri

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde panelvan, midibüs ve hafriyat kamyonunun karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

KAZADA 12 KİŞİ YARALANDI

Akhisar-Manisa yolunda Manisa yönüne giden M.Ş. yönetimindeki 45 AIZ 969 plakalı panelvan, Boğazhan mevkisinde karşı yönden gelen U.A. idaresindeki 35 BFV 534 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

Savrulan kamyon, yan şeritte ilerleyen Y.A. idaresindeki 45 J 4330 plakalı fabrika işçilerini taşıyan midibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan midibüs ve kamyon, yol kenarındaki otluk alanda durabildi.

Kazada araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



#Manisa
#Saruhanlı
#Akhisar
#Boğazhan
#kaza
#son dakika
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023 KPSS başvuru ücreti ne kadar?