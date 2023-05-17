Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde panelvan, midibüs ve hafriyat kamyonunun karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Savrulan kamyon, yan şeritte ilerleyen Y.A. idaresindeki 45 J 4330 plakalı fabrika işçilerini taşıyan midibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan midibüs ve kamyon, yol kenarındaki otluk alanda durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.