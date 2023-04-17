Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "TOKİ'den konut ve işyeri sahibi olan vatandaşlarımız, kalan borçlarını peşin ödemek isterlerse indirimden faydalanabilecek" dedi. Konut ve iş yerinde yüzde 25, arsada yüzde 12,5 indirim uygulanacak. Peki, TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlayacak? TOKİ indirim kampanyası şartları nelerdir? TOKİ yüzde 25 indirim nasıl hesaplanır?