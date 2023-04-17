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TOKİ İstanbul kura sonuçları belli oldu! TOKİ 2+1 ve 3+1 kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı

Başakşehir, Esenler, Arnavutköy İstanbul TOKİ kura çekilişi ile kazanan hak sahipleri tam liste 17 Nisan Pazartesi günü de canlı yayın ile açıklandı. Bugün gerçekleştirilen kuralarla TOKİ İstanbul kura çekiminin son etabı da tamamlandı ve hak sahipleri belirlenmiş oldu. Konutlar iki yılda inşa edilip hak sahiplerine teslim edilecek.

15:42 . 17/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
TOKİ

TOKİ

TOKİ İstanbul kura çekimi bugün tamamlandı. TOKİ sonuçları Arnavutköy Başakşehir Esenler ilçeleri için belli oldu.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU

TOKİ İstanbul kura çekimi son etabı tamamlandı. TOKİ sonuçları Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde inşaa edilecek 28.340 hak sahibi için belli oldu.

Arnavutköy Başakşehir Esenler ilçeleri için gerçekleştirilen kuranın tamamlanmasıyla TOKİ İlk Evim kampanyasında İstanbul etabı da sona erdi.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ'nin İstanbul Başakşehir, Esenler, Arnavutköy'de inşa edeceği 28 bin 340 adet konut kuraları sürüyor. TOKİ İstanbul Avrupa Yakası kura çekilişi 1 Nisan'da başladı ve bugün sonuçlandı. Çekilişin ardından sonuçlar e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor.

Kura çekiliş sonuçları ve isim listesi e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları e-Devlet üzerinden "Talep Toplama Projeleri İçin Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranından kontrol edilecek.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI AÇIKLANDIKTAN EN GEÇ İKİ YIL SONRA TESLİM EDİLECEKLER

İstanbul Avrupa Yakası TOKİ Arnavutköy Başakşehir Esenler kura çekimi 28 bin 340 konut için gerçekleşti. TOKİ İstanbul kura çekimi ardından yapılacak 28.340 sosyal konut iki yılda inşa edilip hak sahiplerine teslim edilecek.



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39 dakika önce
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