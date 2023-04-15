TOKİ’den ev, iş yeri ve arsa alan vatandaşlara yönelik müjdeli haberi paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Biliyorsunuz, TOKİ’den ev, iş yeri ve arsa almış olan kardeşlerimizden gelen talepler doğrultusunda her yıl 2 ayrı indirim kampanyası düzenliyoruz. Tabi TOKİ’miz bunu daima yapıyor. Çünkü TOKİ halkın ihtiyaçlarına, taleplerine istisnasız cevap veren bir kurumdur, halkın kurumudur." ifadelerine yer verdi.

TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlayacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut, işyeri ve arsa alıcıları için her yıl yapılan indirim kampanyası bu yıl 24 Nisan’da başlayacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 18 Mayıs’a kadar başvuru yapabilecek. TOKİ, bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcıları için yüzde 25 oranında indirim yapacak. Arsa alıcılarına ise yüzde 12,5 oranında indirim uygulanacak.

TOKİ indirim kampanyası şartları neler?

Alıcıların başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması ve geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan geri ödeme taksitleri 2021 yılı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları faydalanabilecek. Ayrıca TOKİ’ye ödenmesi gereken taksit sayısı 12 ve daha az olan konut ve işyeri alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve işyeri alıcıları, gayrimenkul satış sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek. Kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

Geri ödemeleri devam eden arsa satışları için de indirim yapılacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 24 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen arsa alıcıları için yüzde 12,5 oranında indirim yapılacak.