Kazada, şoför Adem T. ile birlikte 12 kişi yaşamını yitirdi, 1’si ağır, 19 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Sorgun ve Yozgat kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan biri daha doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

​Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıları ziyaret etti. Kazanın ana sebebinin tedbirsizlik ve dikkatsizlik olduğunu söyleyen Vali Özkan “Kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa diliyorum. İlk tespitlere göre, otobüs geliş istikametindeki şeridi, oradaki banketi de atlayarak ters istikamete geçiyor ve oradan yaklaşık 30 metre derinliğindeki şarampole yuvarlanıyor. Ana sebep, dikkatsizlik, tedbirsizlik diyoruz. Net olmamakla birlikte muhtemelen bir dalgınlık hali de olmuş olabilir. Bunlar ilerleyen saatlerde yapılan çalışmalarla neticelenecek ve netleşecek” diye konuştu.