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Yozgat’taki otobüs kazasında ölü sayısı 12’ye yükseldi

Son Dakika Haberi: Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi. Sivas’tan İstanbul’a seyreden A.T. yönetimindeki 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, Yozgat’ın Sorgun İlçesi Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole düşmüş ve ilk belirlemelere göre 11 kişi yaşamını yitirmiş 20 kişi de yaralanmıştı. Yozgat Şehir Hastanesi ve Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan bir yolcunun da yaşamını yitirmesiyle kazada ölü sayısı 12’ye yükseldi.

08:31 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yozgat

Yozgat

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, 12 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Kaza, gece yarısı sıralarında Sivas- Yozgat kara yolu, Yozgat Şeker Fabrikası yakınlarında meydana geldi. Sivas’tan İstanbul'a giden Kamil Koç Turizm'e ait, Adem T. yönetimindeki 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek 30 metreden şarampole yuvarlandı.

KAZADA ÖLÜ SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Kazada, şoför Adem T. ile birlikte 12 kişi yaşamını yitirdi, 1’si ağır, 19 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Sorgun ve Yozgat kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan biri daha doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

YOZGAT VALİSİ ÖZKAN ZİYARET ETTİ

​Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıları ziyaret etti. Kazanın ana sebebinin tedbirsizlik ve dikkatsizlik olduğunu söyleyen Vali Özkan “Kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa diliyorum. İlk tespitlere göre, otobüs geliş istikametindeki şeridi, oradaki banketi de atlayarak ters istikamete geçiyor ve oradan yaklaşık 30 metre derinliğindeki şarampole yuvarlanıyor. Ana sebep, dikkatsizlik, tedbirsizlik diyoruz. Net olmamakla birlikte muhtemelen bir dalgınlık hali de olmuş olabilir. Bunlar ilerleyen saatlerde yapılan çalışmalarla neticelenecek ve netleşecek” diye konuştu.



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