"Sosyal yardım ödemeleri bayramdan önce yatacak mı 2024? Aile Destek, evde bakım maaşı, dul ve yetim aylığı erken yatar mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İhtiyaç sahiplerine ödenen sosyal yardım ödemelerin ne zaman hesaplara geçeceği merak ediliyor. Peki Sosyal yardım ödemeleri bayramdan önce yatacak mı 2024? Aile Destek, evde bakım maaşı, dul ve yetim aylığı erken yatar mı?

HAZİRAN AYI EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları her ayın 15’i ile 31’i arasında ödeniyor. Haziran ayın ödemeleri için ise farklı bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle ödemelerin yine 15 Haziran itibariyle başlaması bekleniyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ, UZATILACAK MI?

Son olarak geçtiğimiz yıl ödeme süresi uzatılan aile destek programının son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı içindi. Onu takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilecek ödeme ile yardımın sonlanacağı duyurulmuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla öne çektiklerini belirterek 7 Haziran itibarıyla hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Aile destek ödemesinin biteceğine veya uzatılacağına dair henüz bir açıklama gelmedi.

DUL VE YETİM BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Takvime göre Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri vatandaşların hesaplarına yatacak. Ödeme takviminde dul ve yetim aylıklarının ödeneceği tarih de yer alacak. Ancak dul ve yetim bayram ikramiyesi ödeme tarihleri henüz açıklanmadı.

Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

DUL VE YETİM BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Buna göre emekli maaşının yüzde 75'ini hak eden dul ve yetimlere 2250 lira, yüzde 50'sini hak edenlere 1500 lira, yüzde 25'ini hak edenlere ise 750 lira ödeme yapılacak.

Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana 1.500 lira ikramiye, yüzde 75 hisse oranında ölüm aylığı alana 2.250 lira ödenecek. Yetim aylığı alan ve yüzde 25 hisse oranında aylık alana ise 750 lira ikramiye yatırılacak.

HAZİRAN AYI DUL VE YETİM MAAŞI ERKEN YATACAK MI?

Arefe gününün 15 Haziran'a ve Kurban Bayramı'nın 16 Haziran'a denk gelmesi sebebiyle dul ve yetim maaşlarının erken yatmasına yönelik beklentiler arttı.