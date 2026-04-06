1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

16:48 6/04/2026, Pazartesi
Lider Erzurumspor'un maçını Çağdaş Altay yönetecek.
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev yapacak hakemler şöyle:


Yarın

14.30 Bandırmaspor-SMS Grup Sarıyer: Oğuzhan Aksu

14.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: Melek Dakan

17.00 Manisa FK-Atko Grup Pendikspor: Hakan Ülker

20.00 Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu


8 Nisan Çarşamba

14.30 Serikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK: Davut Dakul Çelik

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 Eminevim Ümraniyespor-Sakaryaspor: Fatih Tokail


9 Nisan Perşembe

17.00 Boluspor-Özbelsan Sivasspor: Burak Demirkıran

20.00 İstanbulspor-Erzurumspor FK: Çağdaş Altay

20.00 Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler: Gürcan Hasova





MSB sürekli işçi alımı başvuru ekranı 2026! MSB İŞKUR sürekli işçi temini başvuru ne zaman, şartlar neler?