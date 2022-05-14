Spor TFF 1 Ligde küme düşen takımlar belli oldu
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TFF 1. Lig'de küme düşen takımlar belli oldu

Geçtiğimiz haftalarda küme düşen Balıkesirspor'un ardından, bitime bir hafta kala Bursaspor, Kocaelispor ve Menemenspor 1. Lig'e veda etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
1. Ligde hangi takımlar küme düştü? Küme düşen takımlar belli oldu mu?
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TFF 1. Lig'de bitime bir hafta kala küme düşen takımlar belli oldu. Aynı saatte oynanan maçların sonuçlarına göre, geçtiğimiz haftalarda küme düşen Balıkesirspor'un ardından, Bursaspor, Kocaelispor ve Menemenspor 1. Lig'e veda etti.
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