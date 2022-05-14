TFF 1. Lig'de küme düşen takımlar belli oldu

TFF 1. Lig'de bitime bir hafta kala küme düşen takımlar belli oldu. Aynı saatte oynanan maçların sonuçlarına göre, geçtiğimiz haftalarda küme düşen Balıkesirspor'un ardından, Bursaspor, Kocaelispor ve Menemenspor 1. Lig'e veda etti.



