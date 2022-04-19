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Spor 1 Ligde inanılmaz maç 7 gol atıldı küme düşme hattında işler değişti
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1. Lig'de inanılmaz maç: 7 gol atıldı küme düşme hattında işler değişti

1. Lig'de zirveyi ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Denizlispor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mücadele, Denizlispor'un 4-3'lük üstünlüğü ile sonuçlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
1. Ligde inanılmaz maç: 7 gol atıldı küme düşme hattında işler değişti
Denizlisporlu futbolcuların gol sevinci.

Süper Lig'e yükselme yolunda play-off içinde yer almak için çabalayan İstanbulspor, bu yenilgi ile yara aldı.

İstanbulspor, ilk yarıyı Arnavut oyuncusu Eduard Rroca'nın attığı gollerle 3-2 önde tamamladı. Denizlispor'a galibiyeti getiren 4 golü ise Ömer Şişmanoğlu (2), İlhan Depe ve Lopes attı.

  • Denizlispor bu sonucun ardından 39 puanla 11. sıraya yükseldi. İstanbulspor ise 54 puanla 4. sırada kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in bitimine 5 hafta kaldı. Ligde Ankaragücü'nün 63 puanla liderliği sürüyor.

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