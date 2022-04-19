1. Lig'de inanılmaz maç: 7 gol atıldı küme düşme hattında işler değişti

Süper Lig'e yükselme yolunda play-off içinde yer almak için çabalayan İstanbulspor, bu yenilgi ile yara aldı.
İstanbulspor, ilk yarıyı Arnavut oyuncusu Eduard Rroca'nın attığı gollerle 3-2 önde tamamladı. Denizlispor'a galibiyeti getiren 4 golü ise Ömer Şişmanoğlu (2), İlhan Depe ve Lopes attı.
- Denizlispor bu sonucun ardından 39 puanla 11. sıraya yükseldi. İstanbulspor ise 54 puanla 4. sırada kaldı.
Spor Toto 1. Lig'in bitimine 5 hafta kaldı. Ligde Ankaragücü'nün 63 puanla liderliği sürüyor.
1. Lig'de kümede kalma savaşı veren Denizlispor, 7 golün atıldığı maçta İstanbulspor'u 4-3 yendi ve kritik bir 3 puanın sahibi oldu
⚽ 11' - 1-0
⚽ 28' - 1-1
⚽ 39' - 1-2
⚽ 40' - 2-2
⚽ 44' - 2-3
⚽ 70' - 3-3
⚽ 73' - 4-3 pic.twitter.com/Q4uRS8Mpp2
1. Lig'de kümede kalma savaşı veren Denizlispor, 7 golün atıldığı maçta İstanbulspor'u 4-3 yendi ve kritik bir 3 puanın sahibi oldu