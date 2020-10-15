1. Lig'in gol yemeyen tek takımı Adanaspor

TFF 1. Lig'in ilk 4 haftasında kalesini gole kapatan Adanaspor'un oyuncuları, başarılı takım savunmasının kendilerine şampiyonluk yolunu açacağına inanıyor.

İlk 4 maçında 1 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 6 puan toplayan Akdeniz ekibi, gol yollarında yaşadığı sıkıntıya rağmen savunmadaki başarısıyla dikkati çekiyor.

Ligde henüz gol yemeyen tek takım olan turuncu-beyazlılar, başarılarını takım savunması ve iyi çalışmaya bağlıyor.

Donkor: Bütün takımın başarısı

Ganalı stoper Isaac Donkor, Türkiye'ye gelmeden önce Süper Lig'de oynayan yakın arkadaşlarıyla görüştüğünü ve Adanaspor'da forma giymeye karar verdiğini söyledi.

Takımlarının geride kalan 4 haftada gol yememesinin önemli olduğuna dikkati çeken Donkor, şöyle konuştu:

"Takımımızın gol yememesi sadece bir oyuncunun işi değil, bütün takımın başarısı. Bu nedenle bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İtalya'da oynadığım dönemin yanı sıra, Yunus Murat Ceylan hocamızdan da savunma anlamında yeni şeyler öğrendim. Hem burada hem İtalya'da öğrendiklerim benim gelişimimde çok önemli. Açıkçası futbol bir risk oyunu. Bazen bu riskleri almanız lazım. Ben de çok fazla sınırları zorlamadan risk alıyorum. Oyunu güzelleştirmek için bunu yapıyorum."

Furkan Şeker: Güzel bir gidişatımız var

Takımın sağ bek pozisyonunda oynayan Furkan Şeker, Adanaspor'un geçmişinin başarılarla dolu olduğunu ifade etti.

Turuncu-beyazlı ekipte oynamaktan memnun olduğunu dile getiren Furkan, "Daha önce bu ligde şampiyonluklarım oldu. Adanaspor'da da tekrar bir şampiyonluk yaşamak, şehre tekrar o duyguyu tattırmak için geldik. Güzel bir gidişatımız var. Bir kaç galibiyetle beraber istediğimiz pozisyona ulaşacağımızı düşünüyorum. Başarıyı getiren şey takımdaşlık. Burada da takım arkadaşlarım çok yardımsever" şeklinde konuştu.

Furkan, ligin ilk 4 haftasında oyunun savunma bölümünde başarılı olduklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İlk 4 haftada gol yemememiz 4-5 oyuncunun yapacağız iş değil. Takım olarak 90 dakika boyunca herkes çok iyi mücadele ediyor. Biraz hücum tarafını geliştirmemiz lazım. Yeni bir takımız, en azından işin savunma tarafını iyi yapıyoruz. Gol yemememizin en büyük sebebi, çok iyi çalışmamız. Hücumu da zamanla geliştireceğimizi düşünüyorum. Öyle olduğu zaman da puanlar gelecektir. Önümüzde Altınordu maçı var. Altınordu genç ve diri bir takım. Bu ligin pas yapmaya çalışan güzel ekiplerinden birisi. Bizim için öncelikli olan 3 puan almak. Sahamızda oynuyoruz ve hedefimiz var. Hedefimiz varsa içeride oynadığımız maçları kazanmamız lazım."

Karacic: Defanstaki arkadaşlarımla iyi iş çıkarıyoruz

Bosna Hersekli kaleci Goran Karacic, bireysel olarak çok çalıştığını, ilk 4 maçta kalesini gole kapatabildiğini aktardı.

"Gol yemeden bir kaç hafta daha devam etmek istiyoruz" diyen Karacic, "Beş yıldır buradayım, ilk defa defanstaki arkadaşlarımla çok uyumlu şekilde iyi iş çıkarıyoruz. Tabii ki ofansif olarak da daha iyi işler yapmak isteriz. Biz defans olarak gol yemedikçe, ilerleyen haftalarda form tutarak goller atacağımızı düşünüyorum. Umarım bu şekilde devam ederiz" değerlendirmesinde bulundu.

Gökhan İnler 1. Lig'e transfer oldu Daha önce Türkiye’de Beşiktaş ve Medipol Başakşehir takımlarında forma giyen Gökhan İnler’in, Türkiye’deki 3. durağı Adana Demirspor oldu. Tecrübeli futbolcu, transferi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.Gökhan İnler, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;"Geliyoruz! Yeni baştan oynayacağız""Çok kıymetli dostlarım, kardeşlerim, büyüklerim ve değerli futbol sevdalıları… Hayatımda çok önemli dönüm noktaları, çok sayıda mutlu anlarım oldu. Şu anda bu satırları yazarken ne denli heyecanlı olduğumu tahmin dahi edemezsiniz. Benim için yepyeni bir sayfa açılıyor. Uzun yıllar hikayesinin sürmesini istediğim bir başlangıca imza atıyorum. ‘Çarşısı 5 bin yıllık tarih kokan şehir Adana… Kolomb, Amerika’yı ararken insanlar alışveriş yapıyordu burada…’ İşte bu cümledeki güzel şehri yaşamak, Mavi Şimşekler’in yüreğini hissedebilmek, şampiyon olmak ve Demirsporlularla el ele Süper Lig’e çıkabilmek için sana geliyorum Adana Demirspor! Geçen yıl finalde üzüldünüz belki ama Mavi Şimşekler pes etmez; sonuna kadar mücadele eder. Hatırlayın; ne diyor Yenilmez Armadamızın efsanesi Muharrem Gülergin? 'Geliyoruz! Yeni baştan oynayacağız'. Evet, biz de öyle yapacağız. Yastık Dayı için, Seher Ana için, canımız ciğerimiz Ali Utku için oynayacağız. Her maç öncesinde onları düşünerek, Demirspor taraftarlarının desteğini yüreğimizde hissederek ‘Şimşek gibi oynayacağız’ ve ‘Zafer en çok bize yakışacak!’Napoli’ye imza attığım gün hissettiğim duygularım canlandı içimde… Tutkulu bir şehir, coşkulu taraftarlar ve içimde yanan futbol ateşi… Adana Demirspor’un 26 yıllık Süper Lig hasretine son vermek için elimden gelen mücadeleyi ortaya koyacağım. Mavi lacivertli formayı giymemi sağlayan ve transferde emeği geçen en başta başkanımız Sayın Murat Sancak’a, Sayın Metin Korkmaz’a, teknik direktörümüz Ümit Özat’a, menajerim ve ablam olan çok kıymetli Bilfer Budak ile Güney Adatepe ağabeyime çok teşekkür ederim. Ha, bu arada unutmadan; Demirspor geri dönecek, ve son istasyon zafer olacak.”Adana Demirspor U16'nın başına dünya yıldızı<p><a data-news="3556010" href="/spor/adana-demirspor-u16nin-basina-dunya-yildizi-3556010">Adana Demirspor U16'nın başına dünya yıldızı</a></p>



